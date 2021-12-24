https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/mid-rossii-kiev-gotovitsya-k-silovomu-resheniyu-konflikta-v-donbasse-1036905307.html

МИД России: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

МИД России: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T17:05+0300

2021-12-24T17:05+0300

2021-12-24T17:09+0300

украина

мид рф

россия

мария захарова

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости. "Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют", – сказала Захарова на брифинге.Дипломат напомнила, что власти страны увеличили военный бюджет на следующий год на 20 процентов - почти до 12 миллиардов долларов. На эти деньги они, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, намерены закупать не только оборонительные, но и наступательные вооружения у западных партнеров.Кроме того, Захарова подчеркнула, что на Украине из года в год увеличивается масштаб иностранного военного присутствия. В частности, сейчас там находятся четыре тысячи инструкторов из США. В МИД прежде заявляли, что всего в стране расквартировано около десяти тысяч солдат НАТО.Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в "нормандском формате". Несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки, в республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-oschuschenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036889408.html

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украина, мид рф, россия, мария захарова