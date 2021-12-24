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МИД России: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
МИД России: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости. "Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют", – сказала Захарова на брифинге.Дипломат напомнила, что власти страны увеличили военный бюджет на следующий год на 20 процентов - почти до 12 миллиардов долларов. На эти деньги они, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, намерены закупать не только оборонительные, но и наступательные вооружения у западных партнеров.Кроме того, Захарова подчеркнула, что на Украине из года в год увеличивается масштаб иностранного военного присутствия. В частности, сейчас там находятся четыре тысячи инструкторов из США. В МИД прежде заявляли, что всего в стране расквартировано около десяти тысяч солдат НАТО.Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в "нормандском формате". Несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки, в республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-oschuschenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036889408.html
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украина, мид рф, россия, мария захарова

МИД России: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

17:05 24.12.2021 (обновлено: 17:09 24.12.2021)
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют", – сказала Захарова на брифинге.
Дипломат напомнила, что власти страны увеличили военный бюджет на следующий год на 20 процентов - почти до 12 миллиардов долларов. На эти деньги они, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, намерены закупать не только оборонительные, но и наступательные вооружения у западных партнеров.
Путин: Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Путин: складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию
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Кроме того, Захарова подчеркнула, что на Украине из года в год увеличивается масштаб иностранного военного присутствия. В частности, сейчас там находятся четыре тысячи инструкторов из США. В МИД прежде заявляли, что всего в стране расквартировано около десяти тысяч солдат НАТО.
Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в "нормандском формате". Несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки, в республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
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