Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/natsbank-abkhazii-zapustit-mobilnoe-prilozhenie-dlya-kart-apra-v-2022-godu-1036900609.html
Нацбанк Абхазии запустит мобильное приложение для карт "АПРА" в 2022 году
Нацбанк Абхазии запустит мобильное приложение для карт "АПРА" в 2022 году
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Национальный банк Абхазии планирует запустить к сентябрю-октябрю 2022 года мобильное приложение для платежной системы "АПРА"... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T12:40+0300
2021-12-24T12:53+0300
в абхазии
новости
национальный банк абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030601516_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58f89b125fe26438c56c22c071e5bb24.jpg
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Национальный банк Абхазии планирует запустить к сентябрю-октябрю 2022 года мобильное приложение для платежной системы "АПРА", рассказал на заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Парламента республики председатель банка Беслан Барателия.По его словам, приложение создаст возможность переводить деньги с карт "АПРА" на карты российских банков онлайн. Барателия отметил, что на сегодняшний день уже существует возможность переводить деньги на карту "АПРА" рядом российских платежных систем."К марту львиная доля российских банков будет подключена к этому проекту", – добавил он.Председатель Нацбанка подчеркнул, что для реализации проекта необходимо открыть новый отдел и привлечь IT-специалистов из России, так как в Абхазии экспертов подобного уровня нет.Объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составлял почти 19 миллиардов рублей. В текущем году держатели карт "АПРА World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии.Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/bank-abkhazii-vnedrit-uslugu-po-perevodu-s-kart-apra-na-karty-rossii-1036074765.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210402/Karty-dengi-bankomaty-rabota-Natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-APRA-za-shest-let-1032142785.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/17/1030601516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29df4bdccdc66a668a33a5d250e5c45b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, национальный банк абхазии

Нацбанк Абхазии запустит мобильное приложение для карт "АПРА" в 2022 году

12:40 24.12.2021 (обновлено: 12:53 24.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукБанковские карты Апра
Банковские карты Апра - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Национальный банк Абхазии планирует запустить к сентябрю-октябрю 2022 года мобильное приложение для платежной системы "АПРА", рассказал на заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Парламента республики председатель банка Беслан Барателия.
По его словам, приложение создаст возможность переводить деньги с карт "АПРА" на карты российских банков онлайн. Барателия отметил, что на сегодняшний день уже существует возможность переводить деньги на карту "АПРА" рядом российских платежных систем.
"К марту львиная доля российских банков будет подключена к этому проекту", – добавил он.
Национальный банк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
В Абхазии
Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России
27 октября, 10:20
Председатель Нацбанка подчеркнул, что для реализации проекта необходимо открыть новый отдел и привлечь IT-специалистов из России, так как в Абхазии экспертов подобного уровня нет.
Объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составлял почти 19 миллиардов рублей. В текущем году держатели карт "АПРА World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии.
Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
Апра. Показатели за шесть лет - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2021
В Абхазии
Карты, деньги, банкоматы: работа Национальной платежной системы "АПРА" за шесть лет
2 апреля, 18:15
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:28Чанба о продлении зимних каникул у школьников Абхазии из-за COVID-19: не поддерживаю
14:20С перевыполнением: минфин Абхазии подвел предварительные итоги 2021 года
13:38В Каракасе прошла встреча послов Абхазии и Боливии в Венесуэле
12:40Нацбанк Абхазии запустит мобильное приложение для карт "АПРА" в 2022 году
12:20России незачем морозить Европу - она справляется сама
11:31Суд вынес приговоры по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня"
11:03На подстанции "Сухум-2" приступили к монтажу нового оборудования
10:57Дамениа о требовании оппозиции отстранить президента через Парламент: вне закона
10:48Назначен временный поверенный в делах Абхазии в России
10:28В горах Краснодарского края объявлена лавинная опасность
09:45Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей
09:15Запрещен проезд на Рицу для автомобилей без зимних шин
08:45Соцпособие для одной категории инвалидов повысило Горсобрание Сухума
ВчераВ Абхазии выявили 80 случаев коронавируса за сутки
ВчераГородское Собрание Сухума приняло бюджет на 2022 год
ВчераДепутат Госдумы Колесников: развитие Абхазии зависит от сильной власти
ВчераОперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц
ВчераОпубликован график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники в Абхазии
ВчераБолее 2400 человек привились "Спутником V" в Абхазии с 18 ноября
ВчераБольшая пресс-конференция Путина: главное