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Нацбанк Абхазии запустит мобильное приложение для карт "АПРА" в 2022 году
Нацбанк Абхазии запустит мобильное приложение для карт "АПРА" в 2022 году
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Национальный банк Абхазии планирует запустить к сентябрю-октябрю 2022 года мобильное приложение для платежной системы "АПРА"... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T12:40+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Национальный банк Абхазии планирует запустить к сентябрю-октябрю 2022 года мобильное приложение для платежной системы "АПРА", рассказал на заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Парламента республики председатель банка Беслан Барателия.По его словам, приложение создаст возможность переводить деньги с карт "АПРА" на карты российских банков онлайн. Барателия отметил, что на сегодняшний день уже существует возможность переводить деньги на карту "АПРА" рядом российских платежных систем."К марту львиная доля российских банков будет подключена к этому проекту", – добавил он.Председатель Нацбанка подчеркнул, что для реализации проекта необходимо открыть новый отдел и привлечь IT-специалистов из России, так как в Абхазии экспертов подобного уровня нет.Объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составлял почти 19 миллиардов рублей. В текущем году держатели карт "АПРА World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии.Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/bank-abkhazii-vnedrit-uslugu-po-perevodu-s-kart-apra-na-karty-rossii-1036074765.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210402/Karty-dengi-bankomaty-rabota-Natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-APRA-za-shest-let-1032142785.html
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новости, национальный банк абхазии
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Национальный банк Абхазии планирует запустить к сентябрю-октябрю 2022 года мобильное приложение для платежной системы "АПРА", рассказал на заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Парламента республики председатель банка Беслан Барателия.
По его словам, приложение создаст возможность переводить деньги с карт "АПРА" на карты российских банков онлайн. Барателия отметил, что на сегодняшний день уже существует возможность переводить деньги на карту "АПРА" рядом российских платежных систем.
"К марту львиная доля российских банков будет подключена к этому проекту", – добавил он.
Председатель Нацбанка подчеркнул, что для реализации проекта необходимо открыть новый отдел и привлечь IT-специалистов из России, так как в Абхазии экспертов подобного уровня нет.
Объем операций в системе "АПРА" за девять месяцев 2021 года составлял почти 19 миллиардов рублей. В текущем году держатели карт "АПРА World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии.
Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.