Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/bank-abkhazii-vnedrit-uslugu-po-perevodu-s-kart-apra-na-karty-rossii-1036074765.html
Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России
Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России
Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провела тестирование сервиса по переводу с карт "Мир"... 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T10:20+0300
2021-10-27T10:32+0300
в абхазии
национальный банк абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327f9d9b0729b4111d6b097bf0cb30a9.jpg
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Банк Абхазии работает над внедрением услуги по переводу с карт "АПРА" на карты России, сообщил в интервью радио Sputnik заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия.Он уточнил, что Национальная платежная система "АПРА" и оператор российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" протестировали сервис по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World".Новая услуга позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА". Предоставление возможности обладателям абхазской банковской карты переводить средства на российские карты, станет вторым этапом двустороннего сотрудничества."Второй этап – это организация возможности осуществления переводов с карт "АПРА" на карты российских банков эмитентов – участников платежной системы "МИР". Для этого нам требуется чуть больше времени. Нам необходимо внедрение определенных модулей протоколов безопасности, которые позволят нам осуществлять и обратные переводы. То есть в перспективе держатели карт "АПРА" обязательно получат сервис по переводу на карты российских банков", – сказал он.Пилия добавил, что процесс внедрения сервиса по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World" еще не завершен. То есть на данный момент несколько российских банков предоставляет такую услугу своим клиентам и ведется работа по расширению их перечня."Эта услуга позволит держателям российских банковских карт в режиме онлайн переводить деньги на карты "АПРА World". В 2020 году объем переводов физических лиц из России в Абхазию составил около 850 миллионов рублей. Теперь у них появляется альтернатива осуществлять эти переводы не через банк, пункты обслуживания систем денежных переводов, а непосредственно через мобильное приложение. Можно ввести номер карты абхазского держателя и моментально осуществить перевод", – подчеркнул Пилия.Он также объяснил, что этот клиентский сервис предоставляет более удобную возможность получать и отправлять деньги с российских карт на "АПРА". Одно из дополнительных его преимуществ заключается в том, что такие переводы производятся по внутрироссийским тарифам. То есть комиссия за эти переводы такая же, как между картами банков России.Жители Абхазии, у которых на руках абхазская банковская карта "АПРА" и российская карта одновременно, также могут пользоваться этой услугой с соблюдением условий российских банков, в которых они обслуживаются.В 2021 году держатели карт "АПРА World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии: 51 миллион рублей против 29 миллионов за аналогичный период 2020 года.Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/derzhateli-kart-rossiyskikh-bankov-smogut-delat-perevody-na-karty-apra-world--1036059564.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/obem-operatsiy-v-sisteme-apra-dostig-pochti-19-milliardov-rubley-1036010810.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e30dec77410a1e516ef72f22c41134d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
национальный банк абхазии

Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России

10:20 27.10.2021 (обновлено: 10:32 27.10.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Национальный банк Абхазии
Национальный банк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провела тестирование сервиса по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World".
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Банк Абхазии работает над внедрением услуги по переводу с карт "АПРА" на карты России, сообщил в интервью радио Sputnik заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия.
Он уточнил, что Национальная платежная система "АПРА" и оператор российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" протестировали сервис по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World".
Новая услуга позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА". Предоставление возможности обладателям абхазской банковской карты переводить средства на российские карты, станет вторым этапом двустороннего сотрудничества.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2021
В Абхазии
Держатели карт российских банков смогут делать переводы на карты АПРА "World"
25 октября, 17:40
"Второй этап – это организация возможности осуществления переводов с карт "АПРА" на карты российских банков эмитентов – участников платежной системы "МИР". Для этого нам требуется чуть больше времени. Нам необходимо внедрение определенных модулей протоколов безопасности, которые позволят нам осуществлять и обратные переводы. То есть в перспективе держатели карт "АПРА" обязательно получат сервис по переводу на карты российских банков", – сказал он.
Пилия добавил, что процесс внедрения сервиса по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World" еще не завершен. То есть на данный момент несколько российских банков предоставляет такую услугу своим клиентам и ведется работа по расширению их перечня.
"Эта услуга позволит держателям российских банковских карт в режиме онлайн переводить деньги на карты "АПРА World". В 2020 году объем переводов физических лиц из России в Абхазию составил около 850 миллионов рублей. Теперь у них появляется альтернатива осуществлять эти переводы не через банк, пункты обслуживания систем денежных переводов, а непосредственно через мобильное приложение. Можно ввести номер карты абхазского держателя и моментально осуществить перевод", – подчеркнул Пилия.
Он также объяснил, что этот клиентский сервис предоставляет более удобную возможность получать и отправлять деньги с российских карт на "АПРА". Одно из дополнительных его преимуществ заключается в том, что такие переводы производятся по внутрироссийским тарифам. То есть комиссия за эти переводы такая же, как между картами банков России.
Жители Абхазии, у которых на руках абхазская банковская карта "АПРА" и российская карта одновременно, также могут пользоваться этой услугой с соблюдением условий российских банков, в которых они обслуживаются.
Банковские карты Апра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2021
В Абхазии
Объем операций в системе "АПРА" достиг почти 19 миллиардов рублей
21 октября, 19:30
В 2021 году держатели карт "АПРА World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии: 51 миллион рублей против 29 миллионов за аналогичный период 2020 года.
Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:00Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
13:07Такие обстоятельства: Цушба о причинах спада рождаемости в Абхазии
12:56Константин Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:34Республиканскую женскую консультацию открыли после капремонта в Сухуме
11:25"Спутник Лайт" одобрен для вакцинации одновременно с прививкой от гриппа
11:19Врач рассказала о влиянии коронавируса на эндокринную систему
10:50Медик рассказала об уникальных свойствах дрожжей и их пользе для диабетиков
10:20Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России
10:18Пилия о новых возможностях карт "АПРА": альтернатива переводам через банк
09:52МЧС Абхазии доставило вертолетом сочинца из горного села Ажара в Сухум
09:16В Европе побеждает "октябрьская революция"
08:45Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
ВчераПациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
ВчераГлава Минздрава проинспектировал медучреждения Гагрского района
ВчераБжания обсудил с Козаком социально-экономическое развитие Абхазии
ВчераЖурналисты из Абхазии примут участие в проекте SputnikPro в Москве
ВчераПротиворечивые показания: суд по делу о тройном убийстве на набережной Сухума
ВчераМурашко: почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19
ВчераРемонт дороги между селами Ачандара и Аацы завершен
ВчераХинтба о гастролях РУСДРАМа: спасение и рука помощи от России