https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/bank-abkhazii-vnedrit-uslugu-po-perevodu-s-kart-apra-na-karty-rossii-1036074765.html

Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России

Банк Абхазии внедрит услугу по переводу с карт "АПРА" на карты России

Национальная платежная система "АПРА" совместно с оператором российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" провела тестирование сервиса по переводу с карт "Мир"... 27.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

национальный банк абхазии

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Банк Абхазии работает над внедрением услуги по переводу с карт "АПРА" на карты России, сообщил в интервью радио Sputnik заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия.Он уточнил, что Национальная платежная система "АПРА" и оператор российской платежной системы "Мир" АО "НСПК" протестировали сервис по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World".Новая услуга позволит держателям российских банковских карт выполнять переводы на карту любого банка-участника платежной системы "АПРА". Предоставление возможности обладателям абхазской банковской карты переводить средства на российские карты, станет вторым этапом двустороннего сотрудничества."Второй этап – это организация возможности осуществления переводов с карт "АПРА" на карты российских банков эмитентов – участников платежной системы "МИР". Для этого нам требуется чуть больше времени. Нам необходимо внедрение определенных модулей протоколов безопасности, которые позволят нам осуществлять и обратные переводы. То есть в перспективе держатели карт "АПРА" обязательно получат сервис по переводу на карты российских банков", – сказал он.Пилия добавил, что процесс внедрения сервиса по переводу с карт "Мир" на карты "АПРА World" еще не завершен. То есть на данный момент несколько российских банков предоставляет такую услугу своим клиентам и ведется работа по расширению их перечня."Эта услуга позволит держателям российских банковских карт в режиме онлайн переводить деньги на карты "АПРА World". В 2020 году объем переводов физических лиц из России в Абхазию составил около 850 миллионов рублей. Теперь у них появляется альтернатива осуществлять эти переводы не через банк, пункты обслуживания систем денежных переводов, а непосредственно через мобильное приложение. Можно ввести номер карты абхазского держателя и моментально осуществить перевод", – подчеркнул Пилия.Он также объяснил, что этот клиентский сервис предоставляет более удобную возможность получать и отправлять деньги с российских карт на "АПРА". Одно из дополнительных его преимуществ заключается в том, что такие переводы производятся по внутрироссийским тарифам. То есть комиссия за эти переводы такая же, как между картами банков России.Жители Абхазии, у которых на руках абхазская банковская карта "АПРА" и российская карта одновременно, также могут пользоваться этой услугой с соблюдением условий российских банков, в которых они обслуживаются.В 2021 году держатели карт "АПРА World" стали активней использовать банковские карты за пределами Абхазии: 51 миллион рублей против 29 миллионов за аналогичный период 2020 года.Платежная сеть системы "АПРА" – это свыше трех тысяч терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/derzhateli-kart-rossiyskikh-bankov-smogut-delat-perevody-na-karty-apra-world--1036059564.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/obem-operatsiy-v-sisteme-apra-dostig-pochti-19-milliardov-rubley-1036010810.html

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