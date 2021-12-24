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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные по-прежнему будет под влиянием юго-западного отрога обширного Сибирского антициклона. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T18:01+0300

2021-12-24T18:01+0300

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу местами слабый дождь, в предгорьях и горах временами снег, в воскресенье - без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до -4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии