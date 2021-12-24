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В Каракасе прошла встреча послов Абхазии и Боливии в Венесуэле
В Каракасе прошла встреча послов Абхазии и Боливии в Венесуэле
Министр иностранных дел Инал Ардзинба прокомментировал встречу абхазского посла с послом Боливии в Венесуэле. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В четверг, 23 декабря в Посольстве Боливии в Каракасе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Абхазии в Венесуэле Заура Гваджава с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливии в Венесуэле Себастьяном Родриго Мишелем Хоффманом, сообщил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.Стороны обсудили широкий круг вопросов в контексте перспектив налаживания сотрудничества и установления гуманитарных и торгово-экономических связей между странами.Сухум поддерживает созидательную деятельность руководства Боливии, направленную на строительство достойного и прочного полицентричного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самоопределение, отметил глава МИД Абхазии, комментируя прошедшую встречу. "Республика Абхазия, как и Многонациональное Государство Боливия выступает за соблюдение основополагающих норм международного права и ключевых принципов Устава ООН, связанных с суверенным равенством государств и невмешательством во внутренние дела", - заявил Ардзинба.Он добавил, что Абхазия выражает солидарность с Боливией, выступающей против любого рода политического давления и односторонних нелегитимных рестрикций, вводимых Западом в нарушение международного права в отношении Венесуэлы и Никарагуа."Мы высоко ценим последовательный внешнеполитический курс Боливии, направленный на поддержку самостоятельного развития стран, и приветствуем ее приверженность уважению национального суверенитета государств, сохранению культурной идентичности и самобытности коренных народов", - резюмировал Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-damaske-sostoyalas-vstrecha-poslov-abkhazii-i-kitaya-v-sirii-1036643198.html
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новости, мид абхазии

В Каракасе прошла встреча послов Абхазии и Боливии в Венесуэле

13:38 24.12.2021 (обновлено: 13:58 24.12.2021)
© Foto / Министерство Иностранных дел РА Комментарий Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба в связи со встречей Посла Абхазии и Посла Боливии в Венесуэле
Комментарий Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба в связи со встречей Посла Абхазии и Посла Боливии в Венесуэле - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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Министр иностранных дел Инал Ардзинба прокомментировал встречу абхазского посла с послом Боливии в Венесуэле.
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В четверг, 23 декабря в Посольстве Боливии в Каракасе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Абхазии в Венесуэле Заура Гваджава с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боливии в Венесуэле Себастьяном Родриго Мишелем Хоффманом, сообщил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Стороны обсудили широкий круг вопросов в контексте перспектив налаживания сотрудничества и установления гуманитарных и торгово-экономических связей между странами.
Сухум поддерживает созидательную деятельность руководства Боливии, направленную на строительство достойного и прочного полицентричного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самоопределение, отметил глава МИД Абхазии, комментируя прошедшую встречу.
"Республика Абхазия, как и Многонациональное Государство Боливия выступает за соблюдение основополагающих норм международного права и ключевых принципов Устава ООН, связанных с суверенным равенством государств и невмешательством во внутренние дела", - заявил Ардзинба.
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Он добавил, что Абхазия выражает солидарность с Боливией, выступающей против любого рода политического давления и односторонних нелегитимных рестрикций, вводимых Западом в нарушение международного права в отношении Венесуэлы и Никарагуа.
"Мы высоко ценим последовательный внешнеполитический курс Боливии, направленный на поддержку самостоятельного развития стран, и приветствуем ее приверженность уважению национального суверенитета государств, сохранению культурной идентичности и самобытности коренных народов", - резюмировал Ардзинба.
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