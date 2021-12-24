https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/zapreschen-proezd-na-ritsu-dlya-avtomobiley-bez-zimnikh-shin-1036897163.html
Запрещен проезд на Рицу для автомобилей без зимних шин
Запрещен проезд на Рицу для автомобилей без зимних шин
Распоряжение действует с 23 декабря с целью предотвращения аварийных ситуаций на дороге. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T09:15+0300
2021-12-24T09:15+0300
2021-12-24T10:24+0300
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. В целях обеспечения дорожной безопасности на сложных участках Рицинской трассы и территории Реликтового национального парка полностью запрещено движение автотранспорта, не оборудованного зимними шинами. Соответствующее указание сделал министр внутренних дел Абхазии, сообщается на сайте МВД.Абсолютный запрет на передвижение транспортных средств с нарушением рекомендуемых норм техники безопасности в направлении Рицинского реликтового национального парка действует с 23 декабря.Такая мера необходима в зимний период для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья граждан и гостей Абхазии. Ограничение будет действовать до специального распоряжения, говорится в сообщении.Рица - самый популярный горный курорт Абхазии. Зимой, при выпадении снега и снижении среднеустойчивой температуры до минусовой, на дороге к озеру образуется гололед, что затрудняет передвижение автомобилей.ГАИ настоятельно рекомендует водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения, от которых напрямую зависят их жизнь и здоровье.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/naled-i-sneg-na-dorogakh-gai-abkhazii-obratilos-k-voditelyam-ogranichit-dvizhenie-1036881360.html
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отдых в абхазии, новости, озеро рица
Запрещен проезд на Рицу для автомобилей без зимних шин
09:15 24.12.2021 (обновлено: 10:24 24.12.2021)
Распоряжение действует с 23 декабря с целью предотвращения аварийных ситуаций на дороге.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik.
В целях обеспечения дорожной безопасности на сложных участках Рицинской трассы и территории Реликтового национального парка полностью запрещено движение автотранспорта, не оборудованного зимними шинами. Соответствующее указание сделал министр внутренних дел Абхазии, сообщается
на сайте МВД.
Абсолютный запрет на передвижение транспортных средств с нарушением рекомендуемых норм техники безопасности в направлении Рицинского реликтового национального парка действует с 23 декабря.
Такая мера необходима в зимний период для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья граждан и гостей Абхазии. Ограничение будет действовать до специального распоряжения, говорится в сообщении.
Рица - самый популярный горный курорт Абхазии. Зимой, при выпадении снега и снижении среднеустойчивой температуры до минусовой, на дороге к озеру образуется гололед, что затрудняет передвижение автомобилей.
ГАИ настоятельно рекомендует водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения, от которых напрямую зависят их жизнь и здоровье.