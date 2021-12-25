https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/boy-batala-chezhiya-v-krasnodare-perenesli-na-fevral--1036915031.html

Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль

Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль

Батал Чежия должен был провести рейтинговый бой в весовой категории 79 килограммов с российским боксером Аюбом Бузуркаевым. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T14:47+0300

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Бой абхазского спортсмена Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль в связи с эпидемией коронавируса, написал на своей странице в Facebook президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы.Подробную информацию о месте и времени встречи спортсменов глава Федерации бокса сообщит позже. Всего на профессиональном ринге Батал Чежия провел 12 боев – в девяти из них он одержал победы, две встречи завершились вничью и в одном потерпел поражение. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс".

https://sputnik-abkhazia.ru/20200314/Boy-Batala-Chezhiya-i-Sergeya-Gorokhova-zavershilsya-nichey-1029645419.html

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