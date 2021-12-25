Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/boy-batala-chezhiya-v-krasnodare-perenesli-na-fevral--1036915031.html
Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль
Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль
Батал Чежия должен был провести рейтинговый бой в весовой категории 79 килограммов с российским боксером Аюбом Бузуркаевым. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T14:47+0300
2021-12-25T14:47+0300
в абхазии
спорт
абхазия
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102454/54/1024545472_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4593efbb004389fc469ea20daf1b2f51.jpg
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Бой абхазского спортсмена Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль в связи с эпидемией коронавируса, написал на своей странице в Facebook президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы.Подробную информацию о месте и времени встречи спортсменов глава Федерации бокса сообщит позже. Всего на профессиональном ринге Батал Чежия провел 12 боев – в девяти из них он одержал победы, две встречи завершились вничью и в одном потерпел поражение. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс".
https://sputnik-abkhazia.ru/20200314/Boy-Batala-Chezhiya-i-Sergeya-Gorokhova-zavershilsya-nichey-1029645419.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102454/54/1024545472_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_1bac9acf71681816f8de380426e39dc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, абхазия, бокс

Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль

14:47 25.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукБатал Чежия на пресс-конференции в Sputnik Абхазии
Батал Чежия на пресс-конференции в Sputnik Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Батал Чежия должен был провести рейтинговый бой в весовой категории 79 килограммов с российским боксером Аюбом Бузуркаевым.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Бой абхазского спортсмена Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль в связи с эпидемией коронавируса, написал на своей странице в Facebook президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы.
Батал Чежия - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2020
В Абхазии
Бой Батала Чежия и Сергея Горохова завершился ничьей
14 марта 2020, 22:43
Подробную информацию о месте и времени встречи спортсменов глава Федерации бокса сообщит позже.
Всего на профессиональном ринге Батал Чежия провел 12 боев – в девяти из них он одержал победы, две встречи завершились вничью и в одном потерпел поражение. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
15:30Штормовое предупреждение из-за сильного ветра продлили в Сочи
14:47Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль
14:00Избрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"
13:15Незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в России
12:30Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
11:40Врач назвал привычки, которые повышают риск заражения COVID-19
10:51"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
10:03Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума
09:30Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"
08:45Католическое Рождество празднуют во всем мире и в Абхазии
ВчераМенее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки
ВчераОбщественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным в Сухуме
ВчераПожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума
ВчераХаритон Агрба стал обладателем боксерского титула IBF European
ВчераРоссия укрепляет мир: добрым словом, "Бореем" и "Ясенем"
ВчераБукеты из аджинджуха и новогодние пряники: в Гудауте прошла первая ярмарка
ВчераСоздана рабочая группа для выработки предложений по защите журналистов
ВчераАбхазские школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше
ВчераТакие обстоятельства: Тания о правомочности требований оппозиции Абхазии