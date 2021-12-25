https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/gorbachev-uvidit-esche-mnogo-udivitelnogo-1036912777.html

Горбачев увидит еще много удивительного

Горбачев увидит еще много удивительного

Насчет того, когда СССР перестал существовать, существуют разные мнения, пишет автор РИА Новости. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T19:55+0300

2021-12-25T19:55+0300

2021-12-25T19:55+0300

политика

мнение

михаил горбачев

колумнисты

ссср

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Тем более если имеется в виду не окончательное прекращение дыхания и сознания, а наступление той терминальной стадии, когда надежды на выздоровление больше нет. Тут и ГКЧП — 19 августа, и роспуск КПСС — 22 августа, и Беловежье — 8 декабря 1991 года. А иные даже относят переход в безнадежную фазу к осени-зиме 1990-го. Если не раньше, пишет Максим Соколов для РИА Новости.Все эти соображения поучительны, но если речь идет о точке — хотя бы и условной, — знаменующей окончательную гибель империи, такая дата может быть установлена с точностью не то что до дней, но даже до минут.Конечно, ровно 30 лет назад 25 декабря были и другие события, имеющие непосредственное отношение к прекращению существования СССР.За два часа до того, как был спущен красный флаг над Кремлем, с прощальным телеобращением выступил первый и последний президент СССР М. С. Горбачев: "В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы — наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни".Не успел еще М. С. Горбачев покинуть Кремль, как в президентский кабинет явились Б. Н. Ельцин, Г. Э. Бурбулис и Р. И. Хасбулатов с бутылкой виски и тут же ее оприходовали, празднуя победу. С такой торжественной тризны началась новая Россия.Впрочем, как и 8 декабря 1991 года, в день подписания Беловежских соглашений, так и 25 декабря символическую поступь мировой истории мало кто заметил. Погода была скверная, новогодних мероприятий на Красной площади, а равно в иных местах не было, центр Москвы был пустынен, и свидетелей того, как спускается флаг СССР, практически не имелось. Даже фото- и видеосъемка исторического события была произведена лишь благодаря энтузиазму оператора. Начальство это не интересовало. Граждан тоже.Все страсти уже прежде отшумели и откипели, и окончательный расчет с СССР был воспринят спокойно — если вообще воспринят. Ни радости, ни скорби.Что было далее — всем более или менее известно, но интересно обратить внимание на судьбу президента СССР, оказавшуюся и после его отречения довольно необычной.Прежде всего тем, что сегодня исполняется 30 лет, как М. С. Горбачев пребывает в статусе монарха в изгнании. Стаж изрядный. Представим себе, что в 1947 году Николай II вполне себе здравствует и даже время от времени делает политические заявления. Или в 1948 году Вильгельм II по-прежнему пилит дрова в голландском Дорне и тоже чего-то заявляет. Единственным правителем в изгнании (хотя срок его правления на родине был очень кратковременным — всего четыре месяца) с еще большим стажем оказался министр-председатель Временного правительства А. Ф. Керенский. Все прочие бывшие монархи — император Австро-Венгрии Карл I, "последний император" Пу И, etc. — были гораздо более недолговечны.Возможно, — да продлятся его дни — он станет свидетелем того, как новые изменения, о которых сейчас говорят многие, окажутся еще более кардинальными, чем случившиеся за последние 30 лет с момента спуска красного флага над Кремлем. "Конец истории", о котором говорили тогда, мало того что не состоялся, история, напротив, пошла вскачь, как будто ей шлея попала под хвост.В прощальной речи президент СССР говорил: "Нам ответили доверием, солидарностью и уважением. Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на мирных, демократических началах".Теперь остается только констатировать: "Куда как чуден создан свет! Пофилософствуй — ум вскружится".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210821/Gorbachev-GKChP-i-tanki-na-ulitsakh-Moskvy-30-let-nazad-proizoshl-Avgustovskiy-putch-1033075522.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200312/A-narodu-to-nravitsya-zachem-Gorbachev-nachal-perestroyku-1029628494.html

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2021

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102402/34/1024023497_30:0:180:150_100x100_80_0_0_f94ad0c11e8a294378500767f98c2c17.jpg

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политика, мнение, михаил горбачев, колумнисты, ссср