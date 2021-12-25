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Избрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"
Избрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"
Алхас Хварцкия обвиняется в совершении выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго" в Сухуме и при задержании. Инцидент произошел вечером 25 ноября. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T14:00+0300
2021-12-25T14:00+0300
в абхазии
черноморэнерго
абхазия
сухумский городской суд
верховный суд абхазии
суд
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Сухумский городской суд избрал в отношении Алхаса Хварцкия, стрелявшего у здания "Черноморэнерго", меру пересечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщается на сайте суда. Хварцкия обвиняется в совершении восьми выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме и еще семи выстрелов при задержании. Инцидент произошел вечером 25 ноября, мужчина был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.Уголовное дело в отношении Хварцкия возбудили 26 ноября, Сухумский горсуд 29 ноября избрал меру пресечения - домашний арест. 7 декабря Кассационным определением Верховного суда постановление Сухумского горсуда было отменено и судебно-контрольный материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.Постановлением суда от 23 декабря Хварцкия назначен домашний арест.Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течении 3 суток со дня его вынесения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/otmenena-mera-presecheniya-v-vide-domashnego-aresta-dlya-alkhasa-khvartskiya-1036636962.html
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черноморэнерго, абхазия, сухумский городской суд, верховный суд абхазии, суд

Избрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"

14:00 25.12.2021
CC0 / / Заседание суда
Заседание суда - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
CC0 / /
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Алхас Хварцкия обвиняется в совершении выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго" в Сухуме и при задержании. Инцидент произошел вечером 25 ноября.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Сухумский городской суд избрал в отношении Алхаса Хварцкия, стрелявшего у здания "Черноморэнерго", меру пересечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщается на сайте суда.
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
В Абхазии
Стрелявшему у "Черноморэнерго" отменили домашний арест
7 декабря, 22:38
Хварцкия обвиняется в совершении восьми выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме и еще семи выстрелов при задержании. Инцидент произошел вечером 25 ноября, мужчина был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.
Уголовное дело в отношении Хварцкия возбудили 26 ноября, Сухумский горсуд 29 ноября избрал меру пресечения - домашний арест. 7 декабря Кассационным определением Верховного суда постановление Сухумского горсуда было отменено и судебно-контрольный материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
23 декабря состоялось заседание Сухумского городского суда. Следственный отдел УВД по Сухуму ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Государственный обвинитель просил отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Постановлением суда от 23 декабря Хварцкия назначен домашний арест.
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течении 3 суток со дня его вынесения.
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