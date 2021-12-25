Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/mvd-provedet-operativno-rozysknye-meropriyatiya-po-faktu-massovykh-besporyadkov-v-sukhume-1036915893.html
МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме
МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме
Несанкционированный митинг проходил в Сухуме 21 декабря. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T17:10+0300
2021-12-25T17:18+0300
в абхазии
мвд абхазии
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036616781_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4db6ac0319a9c2a24aa6eec91ed26d1a.jpg
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков, происходивших в Сухуме 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что личный состав МВД устанавливает лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе незаконно приобретавших, хранивших и распространявших психотропных веществ среди участников массовых беспорядков. Мероприятия проводятся в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному прокуратура Сухума по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/pravookhranitelnye-organy-dadut-otsenku-deystviyam-organizatorov-besporyadkov-v-sukhume-1036861939.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036616781_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_30a5c8289b0a7a18d2325b86c52642cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, оппозиция

МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме

17:10 25.12.2021 (обновлено: 17:18 25.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание МВД РА
Здание МВД РА - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Несанкционированный митинг проходил в Сухуме 21 декабря.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков, происходивших в Сухуме 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обстановка у здания администрации Президента - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
В Абхазии
Правоохранительные органы дадут оценку действиям организаторов беспорядков в Сухуме
22 декабря, 08:45
Отмечается, что личный состав МВД устанавливает лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе незаконно приобретавших, хранивших и распространявших психотропных веществ среди участников массовых беспорядков.
По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудниками милиции также устанавливаются лица из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков.
Мероприятия проводятся в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному прокуратура Сухума по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:45Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности
19:55Горбачев увидит еще много удивительного
19:15Жемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
18:35NASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории
17:50Дети-предприниматели. Как создать свой бизнес в 16 лет?
17:10МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме
16:00Журналист Хашиг прокомментировал резолюцию оппозиции Абхазии
15:30Штормовое предупреждение из-за сильного ветра продлили в Сочи
14:47Бой Батала Чежия в Краснодаре перенесли на февраль
14:00Избрана мера пресечения стрелявшему у "Черноморэнерго"
13:15Незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали в России
12:30Наркотики, оружие, разбой и беспорядки: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку
11:40Врач назвал привычки, которые повышают риск заражения COVID-19
10:51"Правда тела". Почему фастфуд считают вредным и так ли это на самом деле
10:03Несколько часов займут работы на горевшей подстанции в Новом районе Сухума
09:30Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"
08:45Католическое Рождество празднуют во всем мире и в Абхазии
ВчераМенее 90 случаев коронавируса зарегистрировали в Абхазии за сутки
ВчераОбщественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным в Сухуме
ВчераПожар произошел в распределительных сетях подстанции на Новом районе Сухума