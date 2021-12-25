https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/mvd-provedet-operativno-rozysknye-meropriyatiya-po-faktu-massovykh-besporyadkov-v-sukhume-1036915893.html

МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме

МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме

Несанкционированный митинг проходил в Сухуме 21 декабря. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T17:10+0300

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в абхазии

мвд абхазии

оппозиция

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков, происходивших в Сухуме 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что личный состав МВД устанавливает лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе незаконно приобретавших, хранивших и распространявших психотропных веществ среди участников массовых беспорядков. Мероприятия проводятся в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному прокуратура Сухума по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/pravookhranitelnye-organy-dadut-otsenku-deystviyam-organizatorov-besporyadkov-v-sukhume-1036861939.html

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мвд абхазии, оппозиция