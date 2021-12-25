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МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме
МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме
Несанкционированный митинг проходил в Сухуме 21 декабря. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T17:10+0300
2021-12-25T17:10+0300
2021-12-25T17:18+0300
в абхазии
мвд абхазии
оппозиция
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков, происходивших в Сухуме 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что личный состав МВД устанавливает лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе незаконно приобретавших, хранивших и распространявших психотропных веществ среди участников массовых беспорядков. Мероприятия проводятся в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному прокуратура Сухума по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/pravookhranitelnye-organy-dadut-otsenku-deystviyam-organizatorov-besporyadkov-v-sukhume-1036861939.html
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мвд абхазии, оппозиция
МВД проведет оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков в Сухуме
17:10 25.12.2021 (обновлено: 17:18 25.12.2021)
Несанкционированный митинг проходил в Сухуме 21 декабря.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik
. МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков, происходивших в Сухуме 21 декабря. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Отмечается, что личный состав МВД устанавливает лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе незаконно приобретавших, хранивших и распространявших психотропных веществ среди участников массовых беспорядков.
По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудниками милиции также устанавливаются лица из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков.
Мероприятия проводятся в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному прокуратура Сухума по факту организации и проведения блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии" несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.