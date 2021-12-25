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Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"
Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"
Лучшие снайперы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T09:30+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Снайперы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Абхазии приступили к подготовке к конкурсу "Снайперский рубеж" Армейских международных игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Также военнослужащие выполнили стрельбу на дистанции 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий.На занятиях по огневой подготовке снайперы выполнили более 30 упражнений контрольных стрельб, в том числе в темное время суток с применением ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 100 до 800 метров.Лучшие снайперы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/razminirovanie-saperami-yuvo-territorii-mezhdunarodnogo-aeroporta-v-sukhume-1036481742.html
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абхазия, снайперы, юво
Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"
09:30 25.12.2021 (обновлено: 11:32 25.12.2021)
Лучшие снайперы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Снайперы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Абхазии приступили к подготовке к конкурсу "Снайперский рубеж" Армейских международных игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Российские снайперы в Абхазии на полигоне Нагвалоу выполнили сложное задание "холодный выстрел" – снайперскую стрельбу на дистанции 100 метров из неподготовленной винтовки Драгунова в мишень размером с теннисный шарик.
Также военнослужащие выполнили стрельбу на дистанции 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий.
На занятиях по огневой подготовке снайперы выполнили более 30 упражнений контрольных стрельб, в том числе в темное время суток с применением ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 100 до 800 метров.
Лучшие снайперы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.