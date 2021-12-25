https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/rossiyskie-snaypery-v-abkhazii-nachali-podgotovku-k-konkursu-snayperskiy-rubezh--1036912616.html

Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"

Российские снайперы в Абхазии начали подготовку к конкурсу "Снайперский рубеж"

Лучшие снайперы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Снайперы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Абхазии приступили к подготовке к конкурсу "Снайперский рубеж" Армейских международных игр 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Также военнослужащие выполнили стрельбу на дистанции 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий.На занятиях по огневой подготовке снайперы выполнили более 30 упражнений контрольных стрельб, в том числе в темное время суток с применением ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 100 до 800 метров.Лучшие снайперы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/razminirovanie-saperami-yuvo-territorii-mezhdunarodnogo-aeroporta-v-sukhume-1036481742.html

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