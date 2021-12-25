https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-vetra-prodlili-v-sochi-1036915151.html

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра продлили в Сочи

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра продлили в Сочи

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение по сильному ветру в Сочи будет действовать до 25 декабря. 25.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, прогнозируется в Сочи до 26 декабря, в связи с этим на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города."Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в релизе.В предгорных районах Сочи утром и ночью возможно налипание мокрого снега, туман и гололедица. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Жителей и гостей просят не оставлять автомобили под рекламными конструкциями и деревьями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/mchs-abkhazii-pereshlo-na-usilennyy-rezhim-raboty-v-svyazi-s-pokholodaniem-1036875994.html

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