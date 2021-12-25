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Врач назвал привычки, которые повышают риск заражения COVID-19
Врач назвал привычки, которые повышают риск заражения COVID-19
Особенно опасными оказываются привычки, которые оказывают влияние на слизистые оболочки организма. 25.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-25T11:40+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Некоторые вредные привычки повышают риск заражения коронавирусной инфекцией, о них в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Человек, который находится в состоянии постоянного стресса, мало спит, плохо питается и не может отказаться от привычек, пагубно влияющих на иммунитет, больше подвергнут опасности заболеть COVID-19, считает медик. "Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм", – предупредил Хухрев.Помимо курения, пагубное воздействие на слизистую оболочку может оказывать неправильное питание, а также недостаточное употребление жидкости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/simptomy-pri-omikrone-mogut-poyavitsya-uzhe-cherez-den-zayavil-ekspert-1036874285.html
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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Врач назвал привычки, которые повышают риск заражения COVID-19

11:40 25.12.2021 (обновлено: 11:46 25.12.2021)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 водителей и курьеров "Яндекс"
Вакцинация от COVID-19 водителей и курьеров Яндекс - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Особенно опасными оказываются привычки, которые оказывают влияние на слизистые оболочки организма.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Некоторые вредные привычки повышают риск заражения коронавирусной инфекцией, о них в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
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Человек, который находится в состоянии постоянного стресса, мало спит, плохо питается и не может отказаться от привычек, пагубно влияющих на иммунитет, больше подвергнут опасности заболеть COVID-19, считает медик.
"Наш организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками. Качество слизистых во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям. Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм", – предупредил Хухрев.
Помимо курения, пагубное воздействие на слизистую оболочку может оказывать неправильное питание, а также недостаточное употребление жидкости.
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