https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/simptomy-pri-omikrone-mogut-poyavitsya-uzhe-cherez-den-zayavil-ekspert-1036874285.html
Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день, заявил эксперт
Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день, заявил эксперт
Специалисты считают, что заражаться омикрон-штаммом коронавируса могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T08:45+0300
2021-12-23T08:45+0300
2021-12-23T08:45+0300
новости
россия
коронавирус - 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036541539_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_4f7d8c2ab7f94076151d86b01b82b4d8.jpg
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Инкубационный период при заражении штаммом коронавируса "омикрон" составляет три-шесть дней, симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим, об заявила в интервью РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", - сказала Руженцова.Она отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при "омикроне" по сравнению с дельта-штаммом ковида.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/uchenye-ustanovili-sroki-proyavleniya-omikron-shtamma-koronavirusa-1036866753.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/voz-omikron-rasprostranyaetsya-bystree-i-zarazhaet-privitykh-i-vyzdorovevshikh-1036843649.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036541539_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_e222fbd9df20142b2254d4c6bad6ca7d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, коронавирус - 2021
Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день, заявил эксперт
Специалисты считают, что заражаться омикрон-штаммом коронавируса могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Инкубационный период при заражении штаммом коронавируса "омикрон" составляет три-шесть дней, симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим, об заявила в интервью РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", - сказала Руженцова.
Она отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при "омикроне" по сравнению с дельта-штаммом ковида.
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.