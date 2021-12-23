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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/simptomy-pri-omikrone-mogut-poyavitsya-uzhe-cherez-den-zayavil-ekspert-1036874285.html
Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день, заявил эксперт
Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день, заявил эксперт
Специалисты считают, что заражаться омикрон-штаммом коронавируса могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T08:45+0300
2021-12-23T08:45+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Инкубационный период при заражении штаммом коронавируса "омикрон" составляет три-шесть дней, симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим, об заявила в интервью РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", - сказала Руженцова.Она отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при "омикроне" по сравнению с дельта-штаммом ковида.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/uchenye-ustanovili-sroki-proyavleniya-omikron-shtamma-koronavirusa-1036866753.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день, заявил эксперт

08:45 23.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро
Экспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Специалисты считают, что заражаться омикрон-штаммом коронавируса могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Инкубационный период при заражении штаммом коронавируса "омикрон" составляет три-шесть дней, симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим, об заявила в интервью РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", - сказала Руженцова.
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Она отметила, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода при "омикроне" по сравнению с дельта-штаммом ковида.
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут и переболевшие, и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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