https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zakharova-nazvala-glavnye-temy-na-peregovorakh-s-nato-po-bezopasnosti-1036916867.html

Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности

Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных... 25.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-25T20:45+0300

2021-12-25T20:45+0300

2021-12-25T20:56+0300

политика

мид рф

россия

нато

мария захарова

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032336503_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_c183f38bb0b8f57fd561dc25e58fdd07.jpg

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции", - говорится в ее комментарии по поводу заявлений в США и ряда стран Запада о том, что в ходе предстоящих обсуждений российского предложения о гарантиях безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-rasskazal-v-chem-nato-naglo-obmanula-rossiyu-1036884275.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, мид рф, россия, нато, мария захарова, сша