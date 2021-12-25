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https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zakharova-nazvala-glavnye-temy-na-peregovorakh-s-nato-po-bezopasnosti-1036916867.html
Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности
Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных... 25.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции", - говорится в ее комментарии по поводу заявлений в США и ряда стран Запада о том, что в ходе предстоящих обсуждений российского предложения о гарантиях безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-rasskazal-v-chem-nato-naglo-obmanula-rossiyu-1036884275.html
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политика, мид рф, россия, нато, мария захарова, сша

Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности

20:45 25.12.2021 (обновлено: 20:56 25.12.2021)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений являются главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Путин рассказал, в чем НАТО нагло обманула Россию
23 декабря, 14:51
"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции", - говорится в ее комментарии по поводу заявлений в США и ряда стран Запада о том, что в ходе предстоящих обсуждений российского предложения о гарантиях безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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