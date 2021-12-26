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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник окажется под влиянием Сибирского антициклона и относительно теплого воздуха с юга. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T17:10+0300
2021-12-26T17:10+0300
2021-12-26T19:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. В понедельник, 27 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря
17:10 26.12.2021 (обновлено: 19:33 26.12.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник окажется под влиянием Сибирского антициклона и относительно теплого воздуха с юга.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. В понедельник, 27 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.