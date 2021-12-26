https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-dekabrya-1036923212.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник окажется под влиянием Сибирского антициклона и относительно теплого воздуха с юга. 26.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. В понедельник, 27 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии