Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-dekabrya-1036923212.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник окажется под влиянием Сибирского антициклона и относительно теплого воздуха с юга. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T17:10+0300
2021-12-26T19:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102857/52/1028575202_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_077193e5370b6492e8668428f6aa601d.jpg
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. В понедельник, 27 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102857/52/1028575202_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ab486d8bdf149e9f53490fcc16becc30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря

17:10 26.12.2021 (обновлено: 19:33 26.12.2021)
© Sputnik / Сария КварацхелияПрогноз
Прогноз - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Сария Кварацхелия
Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник окажется под влиянием Сибирского антициклона и относительно теплого воздуха с юга.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. В понедельник, 27 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
19:35Дополнительное время: Кварацхелия об итогах Чемпионата ЛФЛ в Абхазии
18:45Sputnik недели: акция протеста, COVID-19 и встреча глав МИД
17:55Почему опасно гадать перед зеркалом: как "ворожили" наши предки
17:10Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 декабря
16:25Путин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России
15:35Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
14:45Звучит Новый год: праздничный плейлист от Sputnik Абхазия
13:20Акаба об упразднении должности премьера-министра в Абхазии: не вижу в этом смысла
12:35Справедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет
11:47Электронные паспорта планируют выдавать в России с января 2023 года
11:00Писательница Гончарова рассказала, как привить ребенку любовь к чтению
10:25Загадочная история Махаира Жиба: как абхазский крестьянин стал приемным сыном принца
09:35Скафандр для лекарств и вакцин: ученые пробили барьеры к больным клеткам
08:45В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
ВчераВ Абхазии зафиксировано 54 новых случая COVID-19
ВчераЗахарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности
ВчераГорбачев увидит еще много удивительного
ВчераЖемчугов: вирусы - хозяева планеты, и с ними надо договариваться
ВчераNASA запустила в космос самый мощный телескоп в истории