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https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/putin-otmetil-vazhnost-dogovorennostey-po-garantiyam-bezopasnosti-dlya-rossii-1036922656.html
Путин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России
Путин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
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политика
россия
владимир путин
нато
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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это ставит всех участников этого процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна – достичь договоренностей, которые обеспечили бы и сегодня, и в долгосрочной перспективе, безопасность России и ее граждан", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Президент России, говоря о предании гласности предложений РФ по вопросам безопасности и "красным линиям", также заявил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, но есть опасения, что любое предложение России будет использовано для затягивания процесса и накачивания соседней страны современными системами вооружения.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zakharova-nazvala-glavnye-temy-na-peregovorakh-s-nato-po-bezopasnosti-1036916867.html
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политика, россия, владимир путин, нато, сша

Путин отметил важность договоренностей по гарантиям безопасности для России

16:25 26.12.2021 (обновлено: 16:44 26.12.2021)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе XXX съезда РСПП
Президент РФ В. Путин принял участие в работе XXX съезда РСПП - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2021
© Foto / POOL
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В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам.
СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
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Вчера, 20:45
"Это ставит всех участников этого процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна – достичь договоренностей, которые обеспечили бы и сегодня, и в долгосрочной перспективе, безопасность России и ее граждан", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Президент России, говоря о предании гласности предложений РФ по вопросам безопасности и "красным линиям", также заявил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, но есть опасения, что любое предложение России будет использовано для затягивания процесса и накачивания соседней страны современными системами вооружения.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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