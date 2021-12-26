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Русский офицер из Абхазии: как погиб и где похоронен приемный сын принца Ольденбургского

Русский офицер из Абхазии: как погиб и где похоронен приемный сын принца Ольденбургского

У основателя светского курорта в Гагре русского принца Александра Ольденбургского был приемный сын Махаир Жиба из абхазской крестьянской семьи. 26.12.2021, Sputnik Абхазия

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Махаир Жиба родился и вырос в селе Асечко рядом с Пицундой. По рассказу его сестры Адуши Цихчиба-Жиба, Махаир учился в приходской школе села Лдзаа, когда познакомился с основателем светского курорта в Гагре русским принцем Александром Ольденбургским.Принц обратил внимание на смышленого подростка из крестьянской семьи и с согласия родителей усыновил Махаира. Юноша переехал из родного села во дворец в Гагре, но там было небезопасно. Его два раза пытались отравить завистники.Спасая приемного сына, Ольденбургский отправил его получать образование в военное училище в Санкт-Петербурге. Окончив его, Махаир пополнил ряды царской армии и с годами дослужился до офицерского чина. Сведений о том, в каком звании он был, не сохранилось.Махаир Жиба погиб примерно в возрасте 35 лет в боях во время Первой мировой войны вблизи границы с Румынией. Ему в голову попала шальная пуля. Родственники доставили тело Жиба на родину. Он был похоронен на фамильном кладбище в селе Асечко, который расположен в мандариновом саду.Прибывшие в Абхазию адъютанты Махаира Жиба построили для офицера русской армии каменный склеп. За ним по сей день ухаживают потомки Махаира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/zagadochnaya-istoriya-makhaira-zhiba-kak-abkhazskiy-krestyanin-stal-priemnym-synom-printsa-1036902434.html

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