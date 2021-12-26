https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/spravedlivo-ob-abkhazii-vitaliyu-shariya-70-let--1036920655.html

Справедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет

Справедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет

Члену Союза Журналистов Абхазии, главному редактору газеты "Республика Абхазия" Виталию Шария сегодня исполнилось 70 лет. 26.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-26T12:35+0300

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Виталий Шария - представитель советской школы журналистики Абхазии. В годы Отечественной войны он публиковался в российских СМИ, доносил до мира правду о событиях на фронте и даже издавал сборники. SputnikСоветский период В 1974 году Виталий Шария окончил факультет журналистики Минского университета. В разные годы Шария работал заведующим отделом политики в редакции газеты "Советская Абхазия", главным редактором газеты "Республика Абхазия". Кроме того, публиковался в российских изданиях "Наш современник", "Юность", "Смена", "Свет", "Комсомольская правда", "Известия", "Независимая газета". В интервью Sputnik ранее Шария рассказывал, что в годы работы в советской печати "объездил всю республику вдоль и поперек". Первое детище В 1994 году Шария создал газету "Эхо Абхазии", которую сам возглавил. В газете печатались не только статьи абхазских авторов на местную тематику, но и перепечатывались публикации из российских СМИ. До 2006 года газета выходила тиражом до пяти тысяч экземпляров и была самоокупаемой. Сейчас газета выходит тиражом в разы меньше прежнего. "Газеты останутся в любом случае, но все больше они, как и наша, публикуют одновременно и бумажную, и электронную версии. Большая часть наших читателей — это люди старшего поколения, которые уже никогда не перейдут в интернет, но со временем число читающих газету в интернете неизбежно будет расти", - считает Шария. Публицистика В годы Отечественной войны народа Абхазии Виталий Шария печатался в московских изданиях "Литературная газета", "Огонек", "Юность". В 1993 году в Сочи вышла его документальная книга "Абхазская трагедия". В 1998 году в журнале "Наш современник" была напечатана подборка военных рассказов Шария, которая затем вошла в сборник "Танк не страшнее кинжала". Свою оценку этим публикациям дал российский литературный критик Вадим Кожинов. "Писательский дар (Виталия Шария-ред.) со всей полнотой востребовала трагедия прошедшей войны. Он пишет на русском языке, но вполне очевидно глубокое национальное своеобразие его творчества", - говорит он. В 2015 году в Сухуме вышла книга, сборник повестей и рассказов "Букет Абхазии", а в 2017 году она была удостоена почетного диплома премии имени Фазиля Искандера. В 2020 году Виталий Шария стал лауреатом номинации "Дерево детства" премии Искандера с научно-фантастическим рассказом "Машинка времени". Действия рассказа происходят в Сухуме в начале XXII века, главные герои -двое школьников вспоминают о ныне живущих персонажах Абхазии, как об истории уже изменившейся республике. Сейчас помимо публицистики, Шария активно продолжает журналистскую деятельность, работает на издание "Эхо Кавказа".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210223/Proizvedeniya-abkhazskogo-pisatelya-Vitaliya-Shariya-pereveli-na-osetinskiy-yazyk-1031886686.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200503/Shariya-svobode-pechati-v-Abkhazii-segodnya-nichto-ne-ugrozhaet-1030038232.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190211/Pervyy-nomer-25-let-ispolnilos-gazete-Ekho-Abkhazii-1026600466.html

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