https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/spravedlivo-ob-abkhazii-vitaliyu-shariya-70-let--1036920655.html
Справедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет
Справедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет
Члену Союза Журналистов Абхазии, главному редактору газеты "Республика Абхазия" Виталию Шария сегодня исполнилось 70 лет. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T12:35+0300
2021-12-26T12:35+0300
2021-12-26T12:35+0300
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Виталий Шария - представитель советской школы журналистики Абхазии. В годы Отечественной войны он публиковался в российских СМИ, доносил до мира правду о событиях на фронте и даже издавал сборники. SputnikСоветский период В 1974 году Виталий Шария окончил факультет журналистики Минского университета. В разные годы Шария работал заведующим отделом политики в редакции газеты "Советская Абхазия", главным редактором газеты "Республика Абхазия". Кроме того, публиковался в российских изданиях "Наш современник", "Юность", "Смена", "Свет", "Комсомольская правда", "Известия", "Независимая газета". В интервью Sputnik ранее Шария рассказывал, что в годы работы в советской печати "объездил всю республику вдоль и поперек". Первое детище В 1994 году Шария создал газету "Эхо Абхазии", которую сам возглавил. В газете печатались не только статьи абхазских авторов на местную тематику, но и перепечатывались публикации из российских СМИ. До 2006 года газета выходила тиражом до пяти тысяч экземпляров и была самоокупаемой. Сейчас газета выходит тиражом в разы меньше прежнего. "Газеты останутся в любом случае, но все больше они, как и наша, публикуют одновременно и бумажную, и электронную версии. Большая часть наших читателей — это люди старшего поколения, которые уже никогда не перейдут в интернет, но со временем число читающих газету в интернете неизбежно будет расти", - считает Шария. Публицистика В годы Отечественной войны народа Абхазии Виталий Шария печатался в московских изданиях "Литературная газета", "Огонек", "Юность". В 1993 году в Сочи вышла его документальная книга "Абхазская трагедия". В 1998 году в журнале "Наш современник" была напечатана подборка военных рассказов Шария, которая затем вошла в сборник "Танк не страшнее кинжала". Свою оценку этим публикациям дал российский литературный критик Вадим Кожинов. "Писательский дар (Виталия Шария-ред.) со всей полнотой востребовала трагедия прошедшей войны. Он пишет на русском языке, но вполне очевидно глубокое национальное своеобразие его творчества", - говорит он. В 2015 году в Сухуме вышла книга, сборник повестей и рассказов "Букет Абхазии", а в 2017 году она была удостоена почетного диплома премии имени Фазиля Искандера. В 2020 году Виталий Шария стал лауреатом номинации "Дерево детства" премии Искандера с научно-фантастическим рассказом "Машинка времени". Действия рассказа происходят в Сухуме в начале XXII века, главные герои -двое школьников вспоминают о ныне живущих персонажах Абхазии, как об истории уже изменившейся республике. Сейчас помимо публицистики, Шария активно продолжает журналистскую деятельность, работает на издание "Эхо Кавказа".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210223/Proizvedeniya-abkhazskogo-pisatelya-Vitaliya-Shariya-pereveli-na-osetinskiy-yazyk-1031886686.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200503/Shariya-svobode-pechati-v-Abkhazii-segodnya-nichto-ne-ugrozhaet-1030038232.html
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общество, абхазия, журналисты
Справедливо об Абхазии: Виталию Шария 70 лет
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Члену Союза Журналистов Абхазии, главному редактору газеты "Республика Абхазия" Виталию Шария сегодня исполнилось 70 лет.
Виталий Шария - представитель советской школы журналистики Абхазии. В годы Отечественной войны он публиковался в российских СМИ, доносил до мира правду о событиях на фронте и даже издавал сборники.
Советский период
В 1974 году Виталий Шария окончил факультет журналистики Минского университета.
В разные годы Шария работал заведующим отделом политики в редакции газеты "Советская Абхазия", главным редактором газеты "Республика Абхазия". Кроме того, публиковался в российских изданиях "Наш современник", "Юность", "Смена", "Свет", "Комсомольская правда", "Известия", "Независимая газета".
В интервью Sputnik ранее Шария рассказывал, что в годы работы в советской печати "объездил всю республику вдоль и поперек".
"Я объездил всю республику вдоль и поперек, побывал почти во всех селах. Это было и благодатным способом познания окружающего мира, знакомства со множеством разных людей",- говорил он.
Первое детище
В 1994 году Шария создал газету "Эхо Абхазии", которую сам возглавил.
В газете печатались не только статьи абхазских авторов на местную тематику, но и перепечатывались публикации из российских СМИ. До 2006 года газета выходила тиражом до пяти тысяч экземпляров и была самоокупаемой. Сейчас газета выходит тиражом в разы меньше прежнего.
"Газеты останутся в любом случае, но все больше они, как и наша, публикуют одновременно и бумажную, и электронную версии. Большая часть наших читателей — это люди старшего поколения, которые уже никогда не перейдут в интернет, но со временем число читающих газету в интернете неизбежно будет расти", - считает Шария.
Публицистика
В годы Отечественной войны народа Абхазии Виталий Шария печатался в московских изданиях "Литературная газета", "Огонек", "Юность".
В публикациях он пытался донести до читателей всю правду о ходе войны в Абхазии и бороться в порой неравной информационной войне с врагом. За эти публикации он стал лауреатом премии ассоциации "Интеллигенция Абхазии".
В 1993 году в Сочи вышла его документальная книга "Абхазская трагедия".
В 1998 году в журнале "Наш современник" была напечатана подборка военных рассказов Шария, которая затем вошла в сборник "Танк не страшнее кинжала". Свою оценку этим публикациям дал российский литературный критик Вадим Кожинов.
"Писательский дар (Виталия Шария-ред.) со всей полнотой востребовала трагедия прошедшей войны. Он пишет на русском языке, но вполне очевидно глубокое национальное своеобразие его творчества", - говорит он.
В 2015 году в Сухуме вышла книга, сборник повестей и рассказов "Букет Абхазии", а в 2017 году она была удостоена почетного диплома премии имени Фазиля Искандера. В 2020 году Виталий Шария стал лауреатом номинации "Дерево детства" премии Искандера с научно-фантастическим рассказом "Машинка времени".
Действия рассказа происходят в Сухуме в начале XXII века, главные герои -двое школьников вспоминают о ныне живущих персонажах Абхазии, как об истории уже изменившейся республике. Сейчас помимо публицистики, Шария активно продолжает журналистскую деятельность, работает на издание "Эхо Кавказа".