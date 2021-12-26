https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/stoltenberg-predlozhil-sozvat-zasedanie-soveta-rossiya--nato-12-yanvarya-1036924515.html
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Североатлантический альянс находится в контакте с Москвой по вопросу организации встречи. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T20:15+0300
2021-12-26T20:15+0300
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января, пишет РИА Новости.Он напомнил позицию НАТО о том, что "любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, проходить в координации с европейскими партнерами НАТО".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этой неделе сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zakharova-nazvala-glavnye-temy-na-peregovorakh-s-nato-po-bezopasnosti-1036916867.html
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политика, россия, нато, сша
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
20:15 26.12.2021 (обновлено: 20:23 26.12.2021)
Североатлантический альянс находится в контакте с Москвой по вопросу организации встречи.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января, пишет РИА Новости
.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Москвой по этой встрече", – сообщил собеседник агентства.
Он напомнил позицию НАТО о том, что "любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, проходить в координации с европейскими партнерами НАТО".
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этой неделе сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.