https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/stoltenberg-predlozhil-sozvat-zasedanie-soveta-rossiya--nato-12-yanvarya-1036924515.html

Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Североатлантический альянс находится в контакте с Москвой по вопросу организации встречи. 26.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-26T20:15+0300

2021-12-26T20:15+0300

2021-12-26T20:23+0300

политика

россия

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/11/1036760437_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_33782b216ffc80df3ea4dec2e37389b1.jpg

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января, пишет РИА Новости.Он напомнил позицию НАТО о том, что "любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, проходить в координации с европейскими партнерами НАТО".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этой неделе сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zakharova-nazvala-glavnye-temy-na-peregovorakh-s-nato-po-bezopasnosti-1036916867.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, нато, сша