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https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/stoltenberg-predlozhil-sozvat-zasedanie-soveta-rossiya--nato-12-yanvarya-1036924515.html
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января
Североатлантический альянс находится в контакте с Москвой по вопросу организации встречи. 26.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января, пишет РИА Новости.Он напомнил позицию НАТО о том, что "любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, проходить в координации с европейскими партнерами НАТО".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этой неделе сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zakharova-nazvala-glavnye-temy-na-peregovorakh-s-nato-po-bezopasnosti-1036916867.html
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политика, россия, нато, сша

Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января

20:15 26.12.2021 (обновлено: 20:23 26.12.2021)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийЭмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Североатлантический альянс находится в контакте с Москвой по вопросу организации встречи.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января, пишет РИА Новости.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Москвой по этой встрече", – сообщил собеседник агентства.

Он напомнил позицию НАТО о том, что "любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, проходить в координации с европейскими партнерами НАТО".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этой неделе сообщила, что Россия получила предложение созвать совет Россия–НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Захарова отметила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности.
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