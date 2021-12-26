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https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/v-gazprome-otvetili-na-obvineniya-v-nedostatochnykh-postavkakh-gaza-v-evropu-1036917937.html
В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу
По последним оперативным данным, "Газпром" за 11 с половиной месяцев увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья до 178,1 миллиарда кубометров, что на 4,8... 26.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-26T08:45+0300
2021-12-26T08:45+0300
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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. "Газпром" отвергает обвинения в недостаточных поставках газа в Европу, следует из заявления официального представителя компании Сергея Куприянова.Он подчеркнул, что потребители, к примеру из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовые объемы, предусмотренные контрактами. Компания же бронирует транспортные мощности на основании имеющихся заявок, а не наоборот.Кроме того, компания еще 15 декабря выполнила обязательства по транзиту через Украину, добавил Куприянов.За последние 11 месяцев Россия поставила больше газа, чем за весь 2020 год, в Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию.Кроме того, в "Газпроме" в пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и, судя по всему, далее на Украину в объеме от трех до пяти миллионов кубометров в сутки."Газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47 процентов газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", — указал Куприянов.Представитель "Газпрома" отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым Россией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/evropa-oshiblas-v-raschetakh-i-sdelala-gazprom-akuloy-rynka-1036502407.html
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экономика, европа, россия, газпром, газ

В "Газпроме" ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

08:45 26.12.2021
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2021
© Sputnik / Павел Львов
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По последним оперативным данным, "Газпром" за 11 с половиной месяцев увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья до 178,1 миллиарда кубометров, что на 4,8 процента (8,2 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года.
СУХУМ, 26 дек - Sputnik. "Газпром" отвергает обвинения в недостаточных поставках газа в Европу, следует из заявления официального представителя компании Сергея Куприянова.
"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, несоответствующими действительности. А проще говоря, — вранье и ложь", — сообщил пресс-секретарь в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что потребители, к примеру из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовые объемы, предусмотренные контрактами. Компания же бронирует транспортные мощности на основании имеющихся заявок, а не наоборот.
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Кроме того, компания еще 15 декабря выполнила обязательства по транзиту через Украину, добавил Куприянов.
За последние 11 месяцев Россия поставила больше газа, чем за весь 2020 год, в Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию.
"Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, и цена этих поставок существенно ниже, чем на споте", — добавил представитель компании.
Кроме того, в "Газпроме" в пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и, судя по всему, далее на Украину в объеме от трех до пяти миллионов кубометров в сутки.
"Газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47 процентов газа, а зима только начинается. Не самое рациональное решение", — указал Куприянов.
Представитель "Газпрома" отметил, что цена таких поставок существенно превышает цены по контрактным объемам, поставляемым Россией.
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