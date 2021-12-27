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Благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги деятельности за 2021 год
Благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги деятельности за 2021 год
Самая крупная сумма от физлица на лечение подопечных фонда "Ашана" составила 300 тысяч рублей, от юридического лица – 500 тысяч рублей. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T17:48+0300
2021-12-27T17:55+0300
в абхазии
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культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в рамках акции "Спасем жизнь вместе" в 2021 году собрал 11 миллионов 224 тысячи рублей на лечение 57 детей, рассказала Sputnik глава фонда Мактина Джинджолия.По ее словам, было оплачено 72 курса лечения и закрыто семь сборов на лечение тяжело больных подопечных, на административно-хозяйственную деятельность фонда было собрано более двух миллионов 600 тысяч рублей. В 2020 году было собрано более семи миллионов рублей и оплачено более 50 курсов лечения.По традиции в конце года "Ашана" проводит акцию "Стань Дедом Морозом". Подопечные фонда до 11 лет написали письма с пожеланиями к Новому году, и каждый желающий мог их выполнить.В этом году новогодние желания исполнились у 60 детей, которые просили теплые куртки, обувь, игрушки. В прошлом году подарки от "Дедов Морозов" получили 50 человек.Все подарки были розданы сотрудниками фонда, многие приехали за ними самостоятельно, добавила директор "Ашана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/ashana-i-inva-sodeystvie-peredali-invalidnye-kolyaski-detyam-s-dtsp-1036740327.html
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новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"

Благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги деятельности за 2021 год

17:48 27.12.2021 (обновлено: 17:55 27.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип КБР "Ашана".
Логотип КБР Ашана. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Самая крупная сумма от физлица на лечение подопечных фонда "Ашана" составила 300 тысяч рублей, от юридического лица – 500 тысяч рублей.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в рамках акции "Спасем жизнь вместе" в 2021 году собрал 11 миллионов 224 тысячи рублей на лечение 57 детей, рассказала Sputnik глава фонда Мактина Джинджолия.
По ее словам, было оплачено 72 курса лечения и закрыто семь сборов на лечение тяжело больных подопечных, на административно-хозяйственную деятельность фонда было собрано более двух миллионов 600 тысяч рублей. В 2020 году было собрано более семи миллионов рублей и оплачено более 50 курсов лечения.
По традиции в конце года "Ашана" проводит акцию "Стань Дедом Морозом". Подопечные фонда до 11 лет написали письма с пожеланиями к Новому году, и каждый желающий мог их выполнить.
Благотворительный фонд Ашана передает инвалидные коляски - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
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В этом году новогодние желания исполнились у 60 детей, которые просили теплые куртки, обувь, игрушки. В прошлом году подарки от "Дедов Морозов" получили 50 человек.

"Если в прошлые годы в рамках акции "Стань Дедом Морозом" нам приходилось несколько раз выкладывать просьбы детей, то в этом году Деды Морозы боролись за право на каждого подопечного. В течение нескольких секунд находился Дед Мороз, который был готов исполнить желание", – рассказала Джинджолия.

Все подарки были розданы сотрудниками фонда, многие приехали за ними самостоятельно, добавила директор "Ашана".
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