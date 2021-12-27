https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/boytsy-tkhekvondo-iz-abkhazii-zanyali-18-pervykh-mest-na-festivale-v-sochi-1036935264.html

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на фестивале в Сочи

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на фестивале в Сочи

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Абхазские спортсмены успешно выступили на Новогоднем фестивале цветных поясов по тхэквондо ИТФ, сообщает Госкомспорта республики. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T17:28+0300

2021-12-27T17:28+0300

2021-12-27T17:28+0300

в абхазии

спорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036935661_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_ae59ef985c3e53689742dd55276c6f89.jpg

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Абхазские спортсмены успешно выступили на Новогоднем фестивале цветных поясов по тхэквондо ИТФ, сообщает Госкомспорта республики.Фестиваль прошел 26 декабря в Сочи. В турнире участвовали около 300 спортсменов из Краснодарского края и Абхазии. Абхазию представлял 31 спортсмен. Всего у спортсменов республики 18 первых мест, 14 вторых и три третьих. Тренируют бойцов тхэквондо Саида Гунба, Эдуард Арзуманян, Нугзар Торчинава, Инал Ажиба и Тимур Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/boksery-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-sochi-1036934351.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости