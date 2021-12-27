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Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на фестивале в Сочи
Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на фестивале в Сочи
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Абхазские спортсмены успешно выступили на Новогоднем фестивале цветных поясов по тхэквондо ИТФ, сообщает Госкомспорта республики. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Абхазские спортсмены успешно выступили на Новогоднем фестивале цветных поясов по тхэквондо ИТФ, сообщает Госкомспорта республики.Фестиваль прошел 26 декабря в Сочи. В турнире участвовали около 300 спортсменов из Краснодарского края и Абхазии. Абхазию представлял 31 спортсмен. Всего у спортсменов республики 18 первых мест, 14 вторых и три третьих. Тренируют бойцов тхэквондо Саида Гунба, Эдуард Арзуманян, Нугзар Торчинава, Инал Ажиба и Тимур Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/boksery-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-sochi-1036934351.html
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спорт, новости

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на фестивале в Сочи

17:28 27.12.2021
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуСборная Абхазии по тайскому бокса заняла третье общекомандное место на краевых соревнованиях Краснодарского края по тайскому боксу
Сборная Абхазии по тайскому бокса заняла третье общекомандное место на краевых соревнованиях Краснодарского края по тайскому боксу - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Абхазские спортсмены успешно выступили на Новогоднем фестивале цветных поясов по тхэквондо ИТФ, сообщает Госкомспорта республики.
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

1/3
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

2/3
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

3/3
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту

Бойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на Сочинском турнире

Фестиваль прошел 26 декабря в Сочи. В турнире участвовали около 300 спортсменов из Краснодарского края и Абхазии.
Абхазию представлял 31 спортсмен. Всего у спортсменов республики 18 первых мест, 14 вторых и три третьих.
Боксеры из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
Бойцы муай-тай из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи
14:49
Тренируют бойцов тхэквондо Саида Гунба, Эдуард Арзуманян, Нугзар Торчинава, Инал Ажиба и Тимур Барциц.
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