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Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс
Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом - лейтенантом Львом Квициния прибыла с рабочей поездкой в Донбасс, сообщает... 27.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом - лейтенантом Львом Квициния прибыла с рабочей поездкой в Донбасс, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. В рамках поездки абхазские спасатели примут участие в официальных мероприятиях по празднованию Дня спасателя в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Помимо этого, сотрудники МЧС проведут благотворительную акцию - вручат донбасским детям с ограниченными возможностями подарки из Абхазии, говорится в сообщении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/lev-kvitsiniya-pozdravil-aleksandra-chupriyana-s-dnem-spasatelya-rossii-1036931448.html
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Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс

21:40 27.12.2021
© Foto / МЧС АбхазииДелегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой на Донбасс
Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой на Донбасс - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Foto / МЧС Абхазии
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом - лейтенантом Львом Квициния прибыла с рабочей поездкой в Донбасс, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
В рамках поездки абхазские спасатели примут участие в официальных мероприятиях по празднованию Дня спасателя в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
© Foto / МЧС АбхазииДелегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой на Донбасс
Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой на Донбасс - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой на Донбасс
© Foto / МЧС Абхазии
Помимо этого, сотрудники МЧС проведут благотворительную акцию - вручат донбасским детям с ограниченными возможностями подарки из Абхазии, говорится в сообщении.
Учения МЧС в драмтеатре - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
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