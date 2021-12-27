https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/delegatsiya-mchs-abkhazii-pribyla-s-rabochey-poezdkoy-v-donbass--1036941254.html
Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс
Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом - лейтенантом Львом Квициния прибыла с рабочей поездкой в Донбасс, сообщает... 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T21:40+0300
2021-12-27T21:40+0300
2021-12-27T21:40+0300
новости
днр
лнр
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036941330_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_d4554bab06faa3a5c2feefd5cc00f59c.jpg
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом - лейтенантом Львом Квициния прибыла с рабочей поездкой в Донбасс, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. В рамках поездки абхазские спасатели примут участие в официальных мероприятиях по празднованию Дня спасателя в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Помимо этого, сотрудники МЧС проведут благотворительную акцию - вручат донбасским детям с ограниченными возможностями подарки из Абхазии, говорится в сообщении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/lev-kvitsiniya-pozdravil-aleksandra-chupriyana-s-dnem-spasatelya-rossii-1036931448.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036941330_53:0:907:640_1920x0_80_0_0_0e5c08208b4e57085de2512797e4b38b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, днр, лнр, мчс абхазии
Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс
СУХУМ, 27 дек - Sputnik.
Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом - лейтенантом Львом Квициния прибыла с рабочей поездкой в Донбасс, сообщает
пресс-служба спасательного ведомства.
В рамках поездки абхазские спасатели примут участие в официальных мероприятиях по празднованию Дня спасателя в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Помимо этого, сотрудники МЧС проведут благотворительную акцию - вручат донбасским детям с ограниченными возможностями подарки из Абхазии, говорится в сообщении.