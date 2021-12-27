https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/delegatsiya-mchs-abkhazii-pribyla-s-rabochey-poezdkoy-v-donbass--1036941254.html

Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс

Делегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом - лейтенантом Львом Квициния прибыла с рабочей поездкой в Донбасс, сообщает... 27.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Делегация МЧС Абхазии во главе с министром, генералом - лейтенантом Львом Квициния прибыла с рабочей поездкой в Донбасс, сообщает пресс-служба спасательного ведомства. В рамках поездки абхазские спасатели примут участие в официальных мероприятиях по празднованию Дня спасателя в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Помимо этого, сотрудники МЧС проведут благотворительную акцию - вручат донбасским детям с ограниченными возможностями подарки из Абхазии, говорится в сообщении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/lev-kvitsiniya-pozdravil-aleksandra-chupriyana-s-dnem-spasatelya-rossii-1036931448.html

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