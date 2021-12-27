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Лев Квициния поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
Лев Квициния поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
День спасателя отмечается в России 27 декабря. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T13:42+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния поздравил министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Чуприяна с Днем спасателя."Уважаемый Александр Петрович, от личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии и от себя лично поздравляю вас и весь коллектив с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации", – говорится в поздравительном адресе, опубликованном на сайте МЧС Абхазии.Квициния отметил, что сегодня спасательное ведомство России – одно из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающее задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При этом он подчеркнул, что положительный имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возникает сам по себе."Его создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим каждодневным героическим трудом стремятся сделать жизнь граждан безопасной. Успех пожарных и спасателей – это ежегодно сотни спасенных жизней", – добавил Квициния.Он пожелал своим российским коллегам здоровья, удачи, побольше свободного времени и поменьше чрезвычайных ситуаций.27 декабря 1990 года Верховный совет СССР принял решение поручить правительству создать "Корпус спасателей". Этот день отмечается в России как профессиональный праздник спасателей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/kvitsiniya-professiya-spasatelya-nastolko-slozhna-chto-ne-mozhem-predstavit-s-chem-stolknemsya-1036277731.html
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новости, мчс россии, мчс абхазии

Лев Квициния поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

13:42 27.12.2021 (обновлено: 14:52 27.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукУчения МЧС в драмтеатре
Учения МЧС в драмтеатре - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День спасателя отмечается в России 27 декабря.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния поздравил министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Чуприяна с Днем спасателя.
"Уважаемый Александр Петрович, от личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии и от себя лично поздравляю вас и весь коллектив с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации", – говорится в поздравительном адресе, опубликованном на сайте МЧС Абхазии.
Квициния отметил, что сегодня спасательное ведомство России – одно из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающее задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При этом он подчеркнул, что положительный имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возникает сам по себе.
Гражданин и начальник: Квициния об актуальных вопросах спасательного ведомства страны - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
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Квициния: профессия спасателя настолько сложна, что не можем представить, с чем столкнемся
11 ноября, 13:55
"Его создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим каждодневным героическим трудом стремятся сделать жизнь граждан безопасной. Успех пожарных и спасателей – это ежегодно сотни спасенных жизней", – добавил Квициния.
Он пожелал своим российским коллегам здоровья, удачи, побольше свободного времени и поменьше чрезвычайных ситуаций.
27 декабря 1990 года Верховный совет СССР принял решение поручить правительству создать "Корпус спасателей". Этот день отмечается в России как профессиональный праздник спасателей.
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