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Лев Квициния поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Лев Квициния поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

День спасателя отмечается в России 27 декабря. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния поздравил министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Чуприяна с Днем спасателя."Уважаемый Александр Петрович, от личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии и от себя лично поздравляю вас и весь коллектив с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации", – говорится в поздравительном адресе, опубликованном на сайте МЧС Абхазии.Квициния отметил, что сегодня спасательное ведомство России – одно из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающее задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При этом он подчеркнул, что положительный имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возникает сам по себе."Его создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим каждодневным героическим трудом стремятся сделать жизнь граждан безопасной. Успех пожарных и спасателей – это ежегодно сотни спасенных жизней", – добавил Квициния.Он пожелал своим российским коллегам здоровья, удачи, побольше свободного времени и поменьше чрезвычайных ситуаций.27 декабря 1990 года Верховный совет СССР принял решение поручить правительству создать "Корпус спасателей". Этот день отмечается в России как профессиональный праздник спасателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/kvitsiniya-professiya-spasatelya-nastolko-slozhna-chto-ne-mozhem-predstavit-s-chem-stolknemsya-1036277731.html

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