https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/glava-voz-nazval-uslovie-pobedy-nad-pandemiey-v-2022-godu-1036929186.html

Глава ВОЗ назвал условие победы над пандемией в 2022 году

Глава ВОЗ назвал условие победы над пандемией в 2022 году

Международный день противоэпидемической готовности отмечается в мире 27 декабря с 2020 года. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T11:42+0300

2021-12-27T11:42+0300

2021-12-27T12:05+0300

в мире

коронавирус - 2021

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы к середине 2022 года достигнуть вакцинации 70% населения и победить коронавирус. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.Кроме того, правительства должны продолжать принимать специальные меры в сфере здравоохранения по изучению штаммов вируса, добавил он.Глава ВОЗ призвал граждан надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.В ВОЗ также считают необходимым создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения и финансировать систему первичной медико-санитарной помощи.Число больных COVID-19 в мире уже превысило 279 миллионов, умерли 5,3 миллиона. Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от коронавируса.Коллективный иммунитет в России превысил 60%, в Абхазии прививку сделали более 14 тысяч человек, заболели за все время более 37 тысяч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/gensek-oon-prizval-gotovitsya-k-sleduyuschey-posle-koronavirusa-pandemii-1036926600.html

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, коронавирус - 2021