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Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в Кабмине Абхазии

Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в Кабмине Абхазии

На строительство отеля в Пицунде, начало которого запланировано на конец 2022 года, будет затрачено 20 миллиардов рублей. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T15:53+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в конференц-зале Кабинета министров Абхазии в понедельник 27 декабря.В мероприятии приняли участие президент республики Аслан Бжания, глава правительства Александр Анкваб, представители министерств и ведомств, депутаты Парламента.Глава государства назвал проект по строительству туристического объекта беспрецедентным и подтвердил его поддержку абхазским руководством.Руководитель проекта, председатель совета директоров "Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева" Александр Ткачев отметил, что отель очень высокого уровня."Объем инвестиций около 20 миллиардов рублей, это очень серьезный объем, у нас уже есть договоренности с банками, которые будут кредитовать этот проект. Одновременно работающих на строительстве в течение трех лет – около тысячи человек, в гостинице будет 700 мест, и рядом будут построены апартаменты на тысячу мест. Объем налогов в течение десяти лет будет порядка пяти миллиардов рублей", – рассказал он.Строительство туристических объектов высокого уровня будет способствовать росту популярности абхазского направления среди отдыхающих, уверен Ткачев.Затем выступил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, который вспомнил о послевоенных временах, когда в республике радовались инвестициям размером в 100-200 тысяч долларов.Начало строительства отеля на 700 номеров намечено на конец 2022 года, также рядом будут располагаться апартаменты на 1000 мест. Стоимость объекта – 20 миллиардов рублей. "Москва резорт" будет располагаться на территории в 45 гектаров, а туристический оборот за год составит 150 тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/obemy-chastnykh-investitsiy-v-gagrskom-rayone-prevysili-chetyre-mlrd-rubley-1036646291.html

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