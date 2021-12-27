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Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в Кабмине Абхазии
Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в Кабмине Абхазии
На строительство отеля в Пицунде, начало которого запланировано на конец 2022 года, будет затрачено 20 миллиардов рублей. 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T15:53+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в конференц-зале Кабинета министров Абхазии в понедельник 27 декабря.В мероприятии приняли участие президент республики Аслан Бжания, глава правительства Александр Анкваб, представители министерств и ведомств, депутаты Парламента.Глава государства назвал проект по строительству туристического объекта беспрецедентным и подтвердил его поддержку абхазским руководством.Руководитель проекта, председатель совета директоров "Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева" Александр Ткачев отметил, что отель очень высокого уровня."Объем инвестиций около 20 миллиардов рублей, это очень серьезный объем, у нас уже есть договоренности с банками, которые будут кредитовать этот проект. Одновременно работающих на строительстве в течение трех лет – около тысячи человек, в гостинице будет 700 мест, и рядом будут построены апартаменты на тысячу мест. Объем налогов в течение десяти лет будет порядка пяти миллиардов рублей", – рассказал он.Строительство туристических объектов высокого уровня будет способствовать росту популярности абхазского направления среди отдыхающих, уверен Ткачев.Затем выступил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, который вспомнил о послевоенных временах, когда в республике радовались инвестициям размером в 100-200 тысяч долларов.Начало строительства отеля на 700 номеров намечено на конец 2022 года, также рядом будут располагаться апартаменты на 1000 мест. Стоимость объекта – 20 миллиардов рублей. "Москва резорт" будет располагаться на территории в 45 гектаров, а туристический оборот за год составит 150 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/obemy-chastnykh-investitsiy-v-gagrskom-rayone-prevysili-chetyre-mlrd-rubley-1036646291.html
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туризм, отдых в абхазии, новости

Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в Кабмине Абхазии

15:53 27.12.2021 (обновлено: 17:14 27.12.2021)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаПроект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в Кабмине Абхазии
Проект пятизвездочного отеля Москва резорт представили в Кабмине Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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На строительство отеля в Пицунде, начало которого запланировано на конец 2022 года, будет затрачено 20 миллиардов рублей.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в конференц-зале Кабинета министров Абхазии в понедельник 27 декабря.
В мероприятии приняли участие президент республики Аслан Бжания, глава правительства Александр Анкваб, представители министерств и ведомств, депутаты Парламента.
© Sputnik / Бадрак АвидзбаПроект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в Кабмине Абхазии
Проект пятизвездочного отеля Москва резорт представили в Кабмине Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
Проект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в Кабмине Абхазии
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Глава государства назвал проект по строительству туристического объекта беспрецедентным и подтвердил его поддержку абхазским руководством.

"Сегодня мы присутствуем на презентации беспрецедентного по своим масштабам инвестиционного проекта на территории Республики Абхазия. Абсолютно убежден в том, что на всех этапах реализации данного проекта будет обеспечена безопасность всех участников. Правила, которые будут выработаны, будут для вас неизменными, большинство наших граждан такие подходы разделяют", – подчеркнул Бжания.

Руководитель проекта, председатель совета директоров "Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева" Александр Ткачев отметил, что отель очень высокого уровня.
"Объем инвестиций около 20 миллиардов рублей, это очень серьезный объем, у нас уже есть договоренности с банками, которые будут кредитовать этот проект. Одновременно работающих на строительстве в течение трех лет – около тысячи человек, в гостинице будет 700 мест, и рядом будут построены апартаменты на тысячу мест. Объем налогов в течение десяти лет будет порядка пяти миллиардов рублей", – рассказал он.
Строительство туристических объектов высокого уровня будет способствовать росту популярности абхазского направления среди отдыхающих, уверен Ткачев.
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Затем выступил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, который вспомнил о послевоенных временах, когда в республике радовались инвестициям размером в 100-200 тысяч долларов.

"А когда пришли первые инвестиции размером в миллион долларов, это был неописуемый восторг. Я предлагаю вспомнить, как зарождалась современная абхазская экономика, есть классические примеры против которых бессильно любое упорство, свойственное абхазам в том числе. Не может экономика зародиться на ровном месте, мы, сидящие здесь в этом зале, в том числе чиновничий аппарат, бизнесмены, депутаты и все наши граждане являются наследниками советской абхазской экономики. Надо признать, что это была сплошь дотационная экономика", – сказал он.

Начало строительства отеля на 700 номеров намечено на конец 2022 года, также рядом будут располагаться апартаменты на 1000 мест. Стоимость объекта – 20 миллиардов рублей. "Москва резорт" будет располагаться на территории в 45 гектаров, а туристический оборот за год составит 150 тысяч человек.
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