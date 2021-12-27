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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона и выноса относительно теплых масс... 27.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-27T18:05+0300
2021-12-27T18:05+0300
2021-12-27T18:05+0300
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Во вторник, 28 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона и выноса относительно теплых масс воздуха с юга.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Во вторник, 28 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.