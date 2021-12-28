https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/aslan-bzhaniya-otsenil-rabotu-abkhazskikh-sudey--1036956981.html

Аслан Бжания оценил работу абхазских судей

Аслан Бжания оценил работу абхазских судей

Собрание судей Абхазии прошло во вторник в здании Верховного суда с участием президента Аслана Бжания. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T21:01+0300

2021-12-28T21:01+0300

2021-12-28T21:23+0300

в абхазии

новости

судьи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/15/1036428673_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7dc8ea11a0e731772a5fc6bb8ef603f.jpg

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал работу судейской системы на собрании судей во вторник.Об этом сообщается на сайте Верховного суда.Обращаясь к судейскому сообществу республики он отметил, что суд - это важнейший государственный институт, где вершатся судьбы людей.По мнению Бжания, абхазская судебная система более открытая, чем европейская, однако качество правосудия, оставляет желать лучшего. Суды, рассматривая дела, проявляя присущее суду гуманность к подсудимым, порой забывают о том, что суд обязан защищать интересы потерпевших. Конституция Абхазии предусматривает государственную защиту граждан от преступных посягательств, и по словам президента, в этом направлении суды не дорабатывают.Возникающий из-за этого дисбаланс при отправлении правосудия подрывает доверие граждан к суду, которое итак находится не на должном уровне, говорится в сообщении.Кроме того, Аслан Бжания подчеркнул, что размер вознаграждения, условия работы, которые в большинстве судах отвечает современным требованиям, обязывает судей быть объективными и беспристрастными, глубоко знать нормы права и правоприменительную практику, всегда помнить, что за каждым решением стоит судьба человека.На собрании судей 28 декабря был доформирован Совет судей Республики Абхазия четырьмя представителями от Верховного и Арбитражного судов и одним представителем от Конституционного суда взамен выбывших в связи с истечением срока полномочий судей.Вместо выбывших судей были избраны следующие судьи: от Конституционного суда Рауль Пантия; от Верховного суда - Лиа Адлейба и Майя Квициния; от Арбитражного суда Зураб Агумаа и Омияни Логуа. Председателем Совета судей избран Омияни Логуа.Также, в соответствии с частью 3 статьи 93 Конституционного закона Абхазии "О судебной власти", приняли присягу впервые избранные судьи Аэвита Пагава - судья Гудаутского районного суда, Кристина Язычба - судья Сухумского районного суда и Беслан Бжания - судья Галского районного суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/prezident-prinyal-sudey-konstitutsionnogo-suda-abkhazii-1036473763.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, судьи