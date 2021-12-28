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https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/aslan-bzhaniya-otsenil-rabotu-abkhazskikh-sudey--1036956981.html
Аслан Бжания оценил работу абхазских судей
Аслан Бжания оценил работу абхазских судей
Собрание судей Абхазии прошло во вторник в здании Верховного суда с участием президента Аслана Бжания. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T21:01+0300
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал работу судейской системы на собрании судей во вторник.Об этом сообщается на сайте Верховного суда.Обращаясь к судейскому сообществу республики он отметил, что суд - это важнейший государственный институт, где вершатся судьбы людей.По мнению Бжания, абхазская судебная система более открытая, чем европейская, однако качество правосудия, оставляет желать лучшего. Суды, рассматривая дела, проявляя присущее суду гуманность к подсудимым, порой забывают о том, что суд обязан защищать интересы потерпевших. Конституция Абхазии предусматривает государственную защиту граждан от преступных посягательств, и по словам президента, в этом направлении суды не дорабатывают.Возникающий из-за этого дисбаланс при отправлении правосудия подрывает доверие граждан к суду, которое итак находится не на должном уровне, говорится в сообщении.Кроме того, Аслан Бжания подчеркнул, что размер вознаграждения, условия работы, которые в большинстве судах отвечает современным требованиям, обязывает судей быть объективными и беспристрастными, глубоко знать нормы права и правоприменительную практику, всегда помнить, что за каждым решением стоит судьба человека.На собрании судей 28 декабря был доформирован Совет судей Республики Абхазия четырьмя представителями от Верховного и Арбитражного судов и одним представителем от Конституционного суда взамен выбывших в связи с истечением срока полномочий судей.Вместо выбывших судей были избраны следующие судьи: от Конституционного суда Рауль Пантия; от Верховного суда - Лиа Адлейба и Майя Квициния; от Арбитражного суда Зураб Агумаа и Омияни Логуа. Председателем Совета судей избран Омияни Логуа.Также, в соответствии с частью 3 статьи 93 Конституционного закона Абхазии "О судебной власти", приняли присягу впервые избранные судьи Аэвита Пагава - судья Гудаутского районного суда, Кристина Язычба - судья Сухумского районного суда и Беслан Бжания - судья Галского районного суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/prezident-prinyal-sudey-konstitutsionnogo-suda-abkhazii-1036473763.html
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новости, судьи

Аслан Бжания оценил работу абхазских судей

21:01 28.12.2021 (обновлено: 21:23 28.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Собрание судей Абхазии прошло во вторник в здании Верховного суда с участием президента Аслана Бжания.
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал работу судейской системы на собрании судей во вторник.Об этом сообщается на сайте Верховного суда.
Обращаясь к судейскому сообществу республики он отметил, что суд - это важнейший государственный институт, где вершатся судьбы людей.
"В деятельности судей нельзя допускать судебных ошибок, нужно бороться с коррупцией, нужно избавляться от непрофессиональных, предвзятых судей, игнорирующих этические нормы, так как это подрывает доверие граждан к судебной системе в целом и к государственной власти в частности", - цитирует президента Верховный суд.
По мнению Бжания, абхазская судебная система более открытая, чем европейская, однако качество правосудия, оставляет желать лучшего. Суды, рассматривая дела, проявляя присущее суду гуманность к подсудимым, порой забывают о том, что суд обязан защищать интересы потерпевших. Конституция Абхазии предусматривает государственную защиту граждан от преступных посягательств, и по словам президента, в этом направлении суды не дорабатывают.Возникающий из-за этого дисбаланс при отправлении правосудия подрывает доверие граждан к суду, которое итак находится не на должном уровне, говорится в сообщении.
Кроме того, Аслан Бжания подчеркнул, что размер вознаграждения, условия работы, которые в большинстве судах отвечает современным требованиям, обязывает судей быть объективными и беспристрастными, глубоко знать нормы права и правоприменительную практику, всегда помнить, что за каждым решением стоит судьба человека.
Президент принял судей Конституционного суда Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
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Президент принял судей Конституционного суда Абхазии
25 ноября, 10:20
На собрании судей 28 декабря был доформирован Совет судей Республики Абхазия четырьмя представителями от Верховного и Арбитражного судов и одним представителем от Конституционного суда взамен выбывших в связи с истечением срока полномочий судей.
Вместо выбывших судей были избраны следующие судьи: от Конституционного суда Рауль Пантия; от Верховного суда - Лиа Адлейба и Майя Квициния; от Арбитражного суда Зураб Агумаа и Омияни Логуа. Председателем Совета судей избран Омияни Логуа.
Также, в соответствии с частью 3 статьи 93 Конституционного закона Абхазии "О судебной власти", приняли присягу впервые избранные судьи Аэвита Пагава - судья Гудаутского районного суда, Кристина Язычба - судья Сухумского районного суда и Беслан Бжания - судья Галского районного суда.
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