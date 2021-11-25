https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/prezident-prinyal-sudey-konstitutsionnogo-suda-abkhazii-1036473763.html
Президент принял судей Конституционного суда Абхазии
Президент принял судей Конституционного суда Абхазии
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T10:20+0300
2021-11-25T10:20+0300
2021-11-25T10:21+0300
в абхазии
аслан бжания
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конституционный суд республики абхазия
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил судей Конституционного суда республики в преддверии Дня Конституции, который ежегодно отмечается 26 ноября.Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.Конституция Абхазии принималась в тяжелых условиях. Страна только что пережила кровопролитную освободительную войну, отстояла право на свою государственность. Новой демократической стране нужен был документ, закладывающий основы государственного строительства.Изменения в Конституцию вносились несколько раз. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, с этого времени судьи стали избираться сроком на пять лет.В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципа народовластия, разделение властей, изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка.В феврале 2016 года в силу вступил запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики. 18 декабря 2015 года депутаты Парламента Абхазии приняли его в окончательном чтении.10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания в Абхазии создана Комиссия по Конституционной реформе. Руководителем Комиссии назначена Нателла Акаба – председатель правления Ассоциации женщин Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191126/osnovnoj-zakon-iz-istorii-konstitucii-abxazii-1016415903.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/novyy-format-vlasti-kakie-izmeneniya-predlagaet-komissiya-po-konstitutsionnoy-reforme-1036387106.html
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аслан бжания, абхазия, конституционный суд республики абхазия
Президент принял судей Конституционного суда Абхазии
10:20 25.11.2021 (обновлено: 10:21 25.11.2021)
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил судей Конституционного суда республики в преддверии Дня Конституции, который ежегодно отмечается 26 ноября.
"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Конституции, который мы будем отмечать завтра. У нас есть Конституция благодаря борьбе нашего народа за справедливость, главный документ страны нуждается в защите, несмотря на все существующие сложности. Главной нашей целью должно быть укрепление абхазского государства", – подчеркнул глава государства.
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.
Конституция Абхазии принималась в тяжелых условиях. Страна только что пережила кровопролитную освободительную войну, отстояла право на свою государственность. Новой демократической стране нужен был документ, закладывающий основы государственного строительства.
Изменения в Конституцию вносились несколько раз. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, с этого времени судьи стали избираться сроком на пять лет.
В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии
, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципа народовластия, разделение властей, изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка.
В феврале 2016 года в силу вступил запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики. 18 декабря 2015 года депутаты Парламента Абхазии приняли его в окончательном чтении.
10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания в Абхазии создана Комиссия по Конституционной реформе
. Руководителем Комиссии назначена Нателла Акаба – председатель правления Ассоциации женщин Абхазии.