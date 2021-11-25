https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/prezident-prinyal-sudey-konstitutsionnogo-suda-abkhazii-1036473763.html

Президент принял судей Конституционного суда Абхазии

Президент принял судей Конституционного суда Абхазии

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T10:20+0300

2021-11-25T10:20+0300

2021-11-25T10:21+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

конституционный суд республики абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/19/1036473490_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6de919cbeb51e2eda79f5bf0f70fe880.jpg

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил судей Конституционного суда республики в преддверии Дня Конституции, который ежегодно отмечается 26 ноября.Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.Конституция Абхазии принималась в тяжелых условиях. Страна только что пережила кровопролитную освободительную войну, отстояла право на свою государственность. Новой демократической стране нужен был документ, закладывающий основы государственного строительства.Изменения в Конституцию вносились несколько раз. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, с этого времени судьи стали избираться сроком на пять лет.В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципа народовластия, разделение властей, изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка.В феврале 2016 года в силу вступил запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики. 18 декабря 2015 года депутаты Парламента Абхазии приняли его в окончательном чтении.10 октября 2020 года указом президента Аслана Бжания в Абхазии создана Комиссия по Конституционной реформе. Руководителем Комиссии назначена Нателла Акаба – председатель правления Ассоциации женщин Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191126/osnovnoj-zakon-iz-istorii-konstitucii-abxazii-1016415903.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/novyy-format-vlasti-kakie-izmeneniya-predlagaet-komissiya-po-konstitutsionnoy-reforme-1036387106.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, абхазия, конституционный суд республики абхазия