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Борьба с коррупцией: правоохранители подвели итоги работы за три года

Борьба с коррупцией: правоохранители подвели итоги работы за три года

Во вторник 28 декабря под председательством генерального прокурора Абхазии состоялось координационное совещание правоохранительных органов посвященное... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T18:50+0300

2021-12-28T18:50+0300

2021-12-28T18:55+0300

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Во вторник 28 декабря под председательством генерального прокурора Абхазии состоялось координационное совещание правоохранительных органов посвященное обсуждению результатов уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнения законодательства по выявлению и предупреждению преступлений коррупционной направленности.Бадрак Авидзба, SputnikПротиводействие коррупцииНачальник управления права и надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Зарина Сабирова выступила с основным докладом. Она зачитала документ, в котором отражены результаты деятельности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией с 2019 года по настоящее время.Сабирова отметила, что помимо губительного влияния коррупции на экономические процессы, она имеет выход в социально-экономическое пространство, негативные последствия, порождаемые этим явлением, представляют серьезную угрозу национальной безопасности.Динамика преступлений коррупционной направленности за 2019, 2020 и 11 месяцев 2021 года свидетельствует о росте выявленных коррупционных преступлений, продолжила Зарина Сабирова."Так, согласно представленной информационным центром министерства внутренних дел Республики Абхазия данным, за 2019 год на территории Абхазии зарегистрировано всего четыре преступления коррупционной направленности. За 2020 год было зарегистрировано 12 преступлений, за 11 месяцев 2021 года – 10 преступлений. Общее количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицом с использованием своего служебного положения составляет 26 преступлений", - сообщила начальник управления права и надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры.Из 26 коррупционных преступлений органы прокуратуры рассмотрели 23 сообщения о совершений противоправных действий."СГБ Абхазии расследовало два уголовных дела, в производстве министерства внутренних дел одно уголовное дело. Результаты анализа свидетельствует, что общее количество выявленных преступлений коррупционной направленности на протяжении последних лет возросло по сравнению с аналогичными периодами 2016-2019 года", - рассказала она.Наибольшее количество дел коррупционной направленности находилось в производстве Генеральной прокуратуры и прокуратурах районов."Из которых семь уголовных дел направлены в суды республики, по шести уголовным делам производство предварительного следствия прекращено по основаниям статьи 27 и 28 УПК, отказано в возбуждении уголовных дел по двум сообщениям о совершении преступлений", - отметила Сабирова.Она также сообщила, что на стадии предварительного расследования находятся восемь уголовных дел. Результаты работы по выявлению, предупреждению и раскрытию коррупционных преступлений находятся на низком уровне, сказала она."Согласно представленной из районных управлений и отделов внутренних дел информации, установлено, что факты коррупционных правонарушений по городу Сухум и районов за период с 2017 года по настоящее время не выявлялись и соответственно не зарегистрированы в криминальной статистике", - подчеркнула она.Угроза государствуЗаместитель начальника следственного управления, начальник следственной части Генпрокуратуры Инар Амичба назвал коррупцию одной из серьезных угроз эффективного развития государства. Несмотря на принятое антикоррупционное законодательство, деятельность правоохранительных органов не соответствует масштабам этого явления, считает он."Одной из возможных причин низкой результативности деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией, является противодействие со стороны подозреваемых должностных лиц и их окружения", - сказал Амичба.Согласно статистике, около 40% коррупционных преступлений относится к превышению должностных полномочий и халатности. Затем идет служебный подлог, присвоение и растрата, мошенничество."В период с 2019 года выявлен всего лишь один факт совершения взяточничества, учитывая высокую степень латентности данного коррупционного преступления, можно предположить, что статистика не отражает реальные данные", - отметил он.Преступления коррупционной направленности продолжают выявлять в основном в системе органов внутренних дел. При этом, не выявлено ни одного преступления совершенного руководителем органов исполнительной власти, депутатами, сотрудниками иных правоохранительных органов, судьями, следователями и другими должностями лицами, проинформировал Инар Амичба.По факту мошенничества с использованием служебного положения в Галский районный суд были направлены дела в отношение заместителя главы администрации Хашта и бригадира районной администрации."Причиненный в результате преступления материальный ущерб возмещен в полном объеме. Прокуратурой города Сухум завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношение бывшего главного бухгалтера управления образования администрации города Сухум Чания по факту хищения денежных средств с использованием служебного положения, в размере одного миллиона 528 тысяч рублей", - рассказал Амичба.Анализ следственной деятельности свидетельствует об участии в коррупционных схемах, хищениях бюджетных средств унитарных предприятий, пресечение которых было возможно при соблюдении собственником имущества – государственных органов исполнительной власти контроля за использованием по назначению и сохранности имущества, сказал заместитель начальника следственного управления, начальник следственной части Генпрокуратуры."Коррупционные преступления, связанные с хищением средств, полученных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия совершаются при строительстве различных объектов. Так, в ходе расследования уголовного дела по факту хищения имущества при выполнении капитального ремонта водопровода в селе Члоу Очамчырского района, согласно полученному из министерства экономики Абхазии протокола подсчета и оглашения результатов конкурса на выполнение работ в рамках реализации Инвестиционной программы содействия экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 года, установлено, что госкомпания "Апсныргылара" победила тендеры на выполнение работ по 18 лотам из заявленных 19 лотов по капитальному ремонту и реконструкции систему водоснабжения и водоотведения района", - сказал он."Апсныргылара" не приступив к выполнению работ, заключает договор подряда, удержал 2% от общей стоимости объекта строительства, через которые в последующем было совершено хищение имущества в особо крупном размере, подчеркнул Амичба.Подводя итоги координационного совещания генеральный прокурор республики Адгур Агрба призвал коллег прокуроров усилить работу в области борьбы с коррупцией."После этого координационного совещания, мы будем приглашать прокуроров отдельно, у меня состоятся беседы с каждым из вас. Мне очень интересно понять для себя, что мешает сегодня в районах выявлять подобного рода нарушения, принимать по ним нужные процессуальные решения. Это отсутствие опыта, знаний или отсутствие желания? Если это последнее, то это самое сложное, если нет желания, этого быть не должно", - сказал он.Дела коррупционной направленности очень сложные и трудоемкие, требуют много времени, но несмотря на это необходимо прилагать все усилия для того, чтобы доводить такие дела до логического завершения, отметил Агрба. Генпрокурор подчеркнул, что есть уголовные дела, которые находятся на стадии завершения.

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новости, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии