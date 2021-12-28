Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/direktor-turkompanii-rasskazal-o-vysokom-sprose-na-zimniy-otdykh-v-abkhazii-1036942088.html
Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии
Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии
Сезон 2021 года был рекордным по посещаемости Абхазии, в республику заехало более полутора миллиона туристов. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T08:45+0300
2021-12-28T10:23+0300
в абхазии
отдых в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036880475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fefb301a5c1ab463dbf43d84f8547a2.jpg
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. О турпотоке в Абхазию на предстоящие новогодние праздники в интервью радио Sputnik рассказал директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир."Мы ждем большого туристического потока на новогодние праздники, и природа нам благоволит – первые дни января будут теплыми", – сказал он.Кокоскир отметил, что ожидается и хороший наплыв туристов, отдыхающих в Сочи и заезжающих в Абхазию с однодневными экскурсиями. Что касается предварительных бронирований на зимние каникулы, то их количество как минимум вдвое больше по сравнению с предыдущими годами, добавил он.Также директор НТК рассказал, что проблем с трансфером в зимнее время в Абхазии не возникает, все дороги к туробъектам открыты, а дорога на Рицу расчищается специальной снегоуборочной техникой.Кроме того, Кокоскир подчеркнул, что с перетоком электроэнергии из России, в компании не испытывают проблем со светом, и потому там надеются, что смогут достойно встретить и принять всех туристов.Средняя продолжительность туров в Абхазию на Новый год составляет от четырех до семи дней. Цены на новогодние туры в Абхазию у российских туроператоров варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за четыре ночи. В некоторых турах предусмотрено проживание, трехразовое питание, трансфер, новогодний банкет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhaziya-ozhidaet-bolshoy-potok-turistov-na-novogodnie-prazdniki-1036724484.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210926/Kokoskir-rasskazal-kak-vesti-sebya-za-abkhazskim-zastolem--1033273148.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036880475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b6c22de9c42f3081cd1c06a48ef05a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отдых в абхазии, новости

Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии

08:45 28.12.2021 (обновлено: 10:23 28.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый снег в Сухуме 2021
Первый снег в Сухуме 2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Сезон 2021 года был рекордным по посещаемости Абхазии, в республику заехало более полутора миллиона туристов.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. О турпотоке в Абхазию на предстоящие новогодние праздники в интервью радио Sputnik рассказал директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир.
"Мы ждем большого туристического потока на новогодние праздники, и природа нам благоволит – первые дни января будут теплыми", – сказал он.
Кокоскир отметил, что ожидается и хороший наплыв туристов, отдыхающих в Сочи и заезжающих в Абхазию с однодневными экскурсиями. Что касается предварительных бронирований на зимние каникулы, то их количество как минимум вдвое больше по сравнению с предыдущими годами, добавил он.
Новогодняя елка в городе Гудаута - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
В Абхазии
Абхазия ожидает большой поток туристов на новогодние праздники
15 декабря, 08:45
Также директор НТК рассказал, что проблем с трансфером в зимнее время в Абхазии не возникает, все дороги к туробъектам открыты, а дорога на Рицу расчищается специальной снегоуборочной техникой.
Кроме того, Кокоскир подчеркнул, что с перетоком электроэнергии из России, в компании не испытывают проблем со светом, и потому там надеются, что смогут достойно встретить и принять всех туристов.
Средняя продолжительность туров в Абхазию на Новый год составляет от четырех до семи дней. Цены на новогодние туры в Абхазию у российских туроператоров варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за четыре ночи. В некоторых турах предусмотрено проживание, трехразовое питание, трансфер, новогодний банкет.
Руслан Кокоскир - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2021
Радио
Кокоскир рассказал, как вести себя за абхазским застольем
26 сентября, 19:35
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:35Политический моветон: общественные деятели дали оценку резолюции оппозиции
12:10Британцы готовятся к бегству с Украины
11:34В России может появиться аналог Booking.com
10:40Такие обстоятельства: Дбар о выборе новогодней елки без ущерба природе и вреде салютов
10:35Футболистка из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женской команды ЦСКА
10:15Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по COVID-19
09:15В Белом доме заявили, что встреча Россия – НАТО ожидается 12 января
08:45Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии
00:01В Абхазии выявили еще 140 случаев COVID-19, четверо скончались
ВчераДелегация МЧС Абхазии прибыла с рабочей поездкой в Донбасс
ВчераНизкий старт: похоже, что выборы в Парламент Абхазии уже начались
ВчераРазвал Советского Союза может стать памятной датой
ВчераОпределены победители международной премии RT для военкоров
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на вторник 28 декабря
ВчераБлаготворительный фонд "Ашана" подвел итоги деятельности за 2021 год
ВчераПанарин об ответе России на агрессию НАТО: не только "Циркон" и "Посейдон", но и другое
ВчераБойцы тхэквондо из Абхазии заняли 18 первых мест на фестивале в Сочи
ВчераСоюз журналистов Абхазии наградил работников СМИ за освещение борьбы с COVID-19
ВчераЭкс-президент Адыгеи Хазрет Совмен передал Абхазии еще 50 миллионов рублей
ВчераСолонников: больше власти у парламента, чем у президента – признак развитых стран