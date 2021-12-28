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Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии
Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии
Сезон 2021 года был рекордным по посещаемости Абхазии, в республику заехало более полутора миллиона туристов. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T08:45+0300
2021-12-28T08:45+0300
2021-12-28T10:23+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. О турпотоке в Абхазию на предстоящие новогодние праздники в интервью радио Sputnik рассказал директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир."Мы ждем большого туристического потока на новогодние праздники, и природа нам благоволит – первые дни января будут теплыми", – сказал он.Кокоскир отметил, что ожидается и хороший наплыв туристов, отдыхающих в Сочи и заезжающих в Абхазию с однодневными экскурсиями. Что касается предварительных бронирований на зимние каникулы, то их количество как минимум вдвое больше по сравнению с предыдущими годами, добавил он.Также директор НТК рассказал, что проблем с трансфером в зимнее время в Абхазии не возникает, все дороги к туробъектам открыты, а дорога на Рицу расчищается специальной снегоуборочной техникой.Кроме того, Кокоскир подчеркнул, что с перетоком электроэнергии из России, в компании не испытывают проблем со светом, и потому там надеются, что смогут достойно встретить и принять всех туристов.Средняя продолжительность туров в Абхазию на Новый год составляет от четырех до семи дней. Цены на новогодние туры в Абхазию у российских туроператоров варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за четыре ночи. В некоторых турах предусмотрено проживание, трехразовое питание, трансфер, новогодний банкет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhaziya-ozhidaet-bolshoy-potok-turistov-na-novogodnie-prazdniki-1036724484.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210926/Kokoskir-rasskazal-kak-vesti-sebya-za-abkhazskim-zastolem--1033273148.html
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отдых в абхазии, новости
Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии
08:45 28.12.2021 (обновлено: 10:23 28.12.2021)
Сезон 2021 года был рекордным по посещаемости Абхазии, в республику заехало более полутора миллиона туристов.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. О турпотоке в Абхазию на предстоящие новогодние праздники в интервью радио Sputnik рассказал директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир.
"Мы ждем большого туристического потока на новогодние праздники, и природа нам благоволит – первые дни января будут теплыми", – сказал он.
Кокоскир отметил, что ожидается и хороший наплыв туристов, отдыхающих в Сочи и заезжающих в Абхазию с однодневными экскурсиями. Что касается предварительных бронирований на зимние каникулы, то их количество как минимум вдвое больше по сравнению с предыдущими годами, добавил он.
Также директор НТК рассказал, что проблем с трансфером в зимнее время в Абхазии не возникает, все дороги к туробъектам открыты, а дорога на Рицу расчищается специальной снегоуборочной техникой.
Кроме того, Кокоскир подчеркнул, что с перетоком электроэнергии из России, в компании не испытывают проблем со светом, и потому там надеются, что смогут достойно встретить и принять всех туристов.
Средняя продолжительность туров в Абхазию на Новый год составляет от четырех до семи дней. Цены на новогодние туры в Абхазию у российских туроператоров варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за четыре ночи. В некоторых турах предусмотрено проживание, трехразовое питание, трансфер, новогодний банкет.