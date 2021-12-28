https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/direktor-turkompanii-rasskazal-o-vysokom-sprose-na-zimniy-otdykh-v-abkhazii-1036942088.html

Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии

Директор туркомпании рассказал о высоком спросе на зимний отдых в Абхазии

Сезон 2021 года был рекордным по посещаемости Абхазии, в республику заехало более полутора миллиона туристов. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T08:45+0300

2021-12-28T08:45+0300

2021-12-28T10:23+0300

в абхазии

отдых в абхазии

новости

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. О турпотоке в Абхазию на предстоящие новогодние праздники в интервью радио Sputnik рассказал директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир."Мы ждем большого туристического потока на новогодние праздники, и природа нам благоволит – первые дни января будут теплыми", – сказал он.Кокоскир отметил, что ожидается и хороший наплыв туристов, отдыхающих в Сочи и заезжающих в Абхазию с однодневными экскурсиями. Что касается предварительных бронирований на зимние каникулы, то их количество как минимум вдвое больше по сравнению с предыдущими годами, добавил он.Также директор НТК рассказал, что проблем с трансфером в зимнее время в Абхазии не возникает, все дороги к туробъектам открыты, а дорога на Рицу расчищается специальной снегоуборочной техникой.Кроме того, Кокоскир подчеркнул, что с перетоком электроэнергии из России, в компании не испытывают проблем со светом, и потому там надеются, что смогут достойно встретить и принять всех туристов.Средняя продолжительность туров в Абхазию на Новый год составляет от четырех до семи дней. Цены на новогодние туры в Абхазию у российских туроператоров варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за четыре ночи. В некоторых турах предусмотрено проживание, трехразовое питание, трансфер, новогодний банкет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhaziya-ozhidaet-bolshoy-potok-turistov-na-novogodnie-prazdniki-1036724484.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210926/Kokoskir-rasskazal-kak-vesti-sebya-za-abkhazskim-zastolem--1033273148.html

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отдых в абхазии, новости