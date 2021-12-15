https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhaziya-ozhidaet-bolshoy-potok-turistov-na-novogodnie-prazdniki-1036724484.html

Абхазия ожидает большой поток туристов на новогодние праздники

Абхазия ожидает большой поток туристов на новогодние праздники

Средняя продолжительность туров в Абхазию на Новый год составляет от 4 до 7 дней. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T08:45+0300

2021-12-15T08:45+0300

2021-12-15T08:45+0300

в абхазии

отдых в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Большой поток российских туристов ожидается в Абхазии на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.Российские туроператоры отмечают, что спрос на новогодний отдых в Абхазии вырос по сравнению с прошлым годом. Прогнозируется, что рост бронирования будет после 15 декабря. Многие объекты размещения уже приостановили бронирование.Самыми популярными у туристов в новогодние праздники оказались Гагра, Новый Афон и Сухум. При этом спрос на размещение в отели зависит от наличия предоставляемых услуг. Популярностью пользуются и туры в горный лагерь Адзгара в Кодорском ущелье и радоновый источник в Ткуарчале.Так по данным пресс-службы Минтуризма, новогодний тур в Адзгару обойдется в 13 600 рублей с человека с 31 декабря по 02 января, а стандартные номера в радоновом источнике будут стоить 2000 рублей, бунгало на двоих 5000 рублей.Однако, отмечается, что власти призывают жителей и гостей республики соблюдать профилактические меры - надевать маски в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/abkhaziya-mozhet-operedit-krym-po-populyarnosti-u-turistov-na-novyy-god-1036677828.html

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отдых в абхазии, туристы, абхазия