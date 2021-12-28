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Футболистка из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женской команды ЦСКА
Футболистка из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женской команды ЦСКА
Эльвира Тодуа – российская футболистка, вратарь женского клуба ЦСКА и сборной России. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсменка родом из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женского футбольного клуба ЦСКА по версии болельщиков.Эльвира Тодуа - вратарь и капитан команды. Она набрала 32 процента голосов в отборе, второе место заняла Невена Дамьянович, третье - Юлия Мясникова.В интервью радио Sputnik Тодуа поблагодарила всех голосовавших и особо отметила вклад жителей Абхазии в результаты голосования.Спортсменка рассказала, что год для нее, несмотря на ковидные ограничения, стал плодотворным - она вернулась в состав сборной, с командой вышла на чемпионат Европы и одержала победу в голосовании.По ее словам, одной из главных целей в 2022 году станет финал Чемпионата Европы.Эльвира Тодуа родилась в Абхазии. Профессиональную карьеру начала в клубе "Дон-Текс" города Шахты. В составе национальной сборной России дебютировала в 2003 году в товарищеской игре с Китаем.За свою спортивную карьеру выступала за команды "Кубаночка", ЦСК ВВС, "Россиянка", "Рязань-ВДВ" и ростовский "СКА".
https://sputnik-abkhazia.ru/20191022/Elvira-Todua-vyigrala-s-TsSKA-chempionat-Rossii-po-futbolu--1028665441.html
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спорт, футбол

Футболистка из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женской команды ЦСКА

10:35 28.12.2021
© Foto / предоставлено Эльвирой ТодуаЭльвира Тодуа
Эльвира Тодуа - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
© Foto / предоставлено Эльвирой Тодуа
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Эльвира Тодуа – российская футболистка, вратарь женского клуба ЦСКА и сборной России.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсменка родом из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женского футбольного клуба ЦСКА по версии болельщиков.
Эльвира Тодуа - вратарь и капитан команды. Она набрала 32 процента голосов в отборе, второе место заняла Невена Дамьянович, третье - Юлия Мясникова.
В интервью радио Sputnik Тодуа поблагодарила всех голосовавших и особо отметила вклад жителей Абхазии в результаты голосования.
Эльвира Тодуа - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2019
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Эльвира Тодуа выиграла с ЦСКА чемпионат России по футболу
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Спортсменка рассказала, что год для нее, несмотря на ковидные ограничения, стал плодотворным - она вернулась в состав сборной, с командой вышла на чемпионат Европы и одержала победу в голосовании.
По ее словам, одной из главных целей в 2022 году станет финал Чемпионата Европы.
Эльвира Тодуа родилась в Абхазии. Профессиональную карьеру начала в клубе "Дон-Текс" города Шахты. В составе национальной сборной России дебютировала в 2003 году в товарищеской игре с Китаем.
За свою спортивную карьеру выступала за команды "Кубаночка", ЦСК ВВС, "Россиянка", "Рязань-ВДВ" и ростовский "СКА".
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