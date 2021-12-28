https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/futbolistka-iz-abkhazii-elvira-todua-stala-luchshim-igrokom-zhenskoy-komandy-tsska-1036942880.html

Футболистка из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женской команды ЦСКА

Футболистка из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женской команды ЦСКА

Эльвира Тодуа – российская футболистка, вратарь женского клуба ЦСКА и сборной России. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T10:35+0300

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спорт

футбол

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсменка родом из Абхазии Эльвира Тодуа стала лучшим игроком женского футбольного клуба ЦСКА по версии болельщиков.Эльвира Тодуа - вратарь и капитан команды. Она набрала 32 процента голосов в отборе, второе место заняла Невена Дамьянович, третье - Юлия Мясникова.В интервью радио Sputnik Тодуа поблагодарила всех голосовавших и особо отметила вклад жителей Абхазии в результаты голосования.Спортсменка рассказала, что год для нее, несмотря на ковидные ограничения, стал плодотворным - она вернулась в состав сборной, с командой вышла на чемпионат Европы и одержала победу в голосовании.По ее словам, одной из главных целей в 2022 году станет финал Чемпионата Европы.Эльвира Тодуа родилась в Абхазии. Профессиональную карьеру начала в клубе "Дон-Текс" города Шахты. В составе национальной сборной России дебютировала в 2003 году в товарищеской игре с Китаем.За свою спортивную карьеру выступала за команды "Кубаночка", ЦСК ВВС, "Россиянка", "Рязань-ВДВ" и ростовский "СКА".

https://sputnik-abkhazia.ru/20191022/Elvira-Todua-vyigrala-s-TsSKA-chempionat-Rossii-po-futbolu--1028665441.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160518/1018231137.html

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