https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/kosachev-vooruzhennye-sily-rossii-vprave-zaschischat-svoikh-grazhdan-za-rubezhom-1036946283.html

Косачев: Вооруженные силы России вправе защищать своих граждан за рубежом

Косачев: Вооруженные силы России вправе защищать своих граждан за рубежом

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T13:01+0300

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Он отметил, что это "никак не предрешает развитие событий (на Донбассе)".Ранее Косачев отмечал, что Москва никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию.В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что страна не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом.На большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на соседнее государство, заявил, что Москва никому не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/rossiya-ne-soglashalas-byt-storonoy-konflikta-v-donbasse-zayavil-putin-1036885516.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/mukhin-o-press-konferentsii-putina-podvedena-cherta-dlya-ukrainy-i-zapada-1036903494.html

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новости, россия