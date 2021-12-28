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Косачев: Вооруженные силы России вправе защищать своих граждан за рубежом
Косачев: Вооруженные силы России вправе защищать своих граждан за рубежом
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета... 28.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Он отметил, что это "никак не предрешает развитие событий (на Донбассе)".Ранее Косачев отмечал, что Москва никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию.В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что страна не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом.На большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на соседнее государство, заявил, что Москва никому не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/rossiya-ne-soglashalas-byt-storonoy-konflikta-v-donbasse-zayavil-putin-1036885516.html
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Косачев: Вооруженные силы России вправе защищать своих граждан за рубежом

13:01 28.12.2021 (обновлено: 14:58 28.12.2021)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, об этом заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Он отметил, что это "никак не предрешает развитие событий (на Донбассе)".
Сенатор напомнил о действующей редакции закона об обороне, 10-я статья которого предусматривает в том числе возможность использовать армию для защиты россиян за границей.
Ранее Косачев отмечал, что Москва никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию.
КПП Станица Луганская в Донбассе - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
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В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что страна не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом.
На большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на соседнее государство, заявил, что Москва никому не угрожает.
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Мухин о пресс-конференции Путина: подведена черта для Украины и Запада
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