https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/minzdrav-rossii-vypustil-novuyu-versiyu-metodicheskikh-rekomendatsiy-po-covid-19-1036942729.html

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по COVID-19

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 60 процентов, для победы над пандемией необходимо достичь не менее 80 процентов. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T10:15+0300

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Минздрав России обновил методические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерстваЭто уже 14-я версия временных методических рекомендаций по ковиду, отметили в ведомстве. Документ разработан рабочей группой, включающей ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации и призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.В новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о варианте вируса "омикрон" и о новых препаратах - "МИР 19" и нирматрелвир+ритонавир.Кроме того, актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий, уточнили в пресс-службе.Представлена также подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания, отметили в министерстве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/glava-voz-nazval-uslovie-pobedy-nad-pandemiey-v-2022-godu-1036929186.html

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