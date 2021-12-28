https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/nachalnik-gai-abkhazii-rasskazal-o-situatsii-s-dtp-v-respublike-1036947267.html

Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации с ДТП в республике

Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации с ДТП в республике

Координационное совещание правоохранительных органов о результатах уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнении законодательства по... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T13:48+0300

2021-12-28T13:48+0300

2021-12-28T14:57+0300

в абхазии

новости

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начальник Государственной автомобильной инспекции Батал Агрба на координационном совещании правоохранительных органов Абхазии рассказал о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями.По его словам, ситуация со смертностью на дорогах страны, несмотря на значительное уменьшение летальных случаев за отчетный период 2021 года в сравнении с прошлым годом, продолжает оставаться сложной. "За 11 месяцев 2021 года отмечено уменьшение количества смертей и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в 2020 году погибло 52 и ранено 255 человек, в 2021 году за этот же период погибло 36 и ранено 218 человек, что на 16 смертей и 37 раненых меньше", – подчеркнул он.За 11 месяцев 2021 года силами ГАИ республики было проведено значительное количество различных мероприятий, в том числе профилактические рейды, которые позволили повысить эффективность контроля на дорогах.Личный состав Госавтоинспекции МВД состоит из 223 человек, он укомплектован на 62%, также отмечается отток кадров, связанный со сложностью и напряженностью выполнения поставленных задач, низкой заработной платы, тем не менее работа Госавтоинспекции выполняется в полном объеме, подчеркнул начальник ГАИ. "Административная практика в области фиксации и профилактики дорожно-транспортных нарушений с применением системы фото- и видеофиксации, зарекомендовавшей себя как наиболее эффективная в Абхазии и в общемировой практике, к сожалению, не нашла необходимого развития в Абхазии, в том числе из-за отсутствия полноценного финансирования необходимой технической оснащенности", – объяснил Агрба.Он отметил важность формирования нового центра МВД Абхазии по осуществлению всестороннего, круглосуточного мониторинга общественной безопасности и ситуации на дорогах."Предлагаем выйти с законодательной инициативой в Народное Собрание о необходимости внесения изменений в действующее административное законодательство, а именно в статью 119 кодекса об административных правонарушений с целью разграничения состояния от наркотического, от алкогольного опьянения для ужесточения ответственности, связанной с наркотическим опьянением и применения санкции в отношение водителей в виде ареста на 15 суток и лишения водительских прав до полного излечения лиц, страдающих синдромом зависимости", – сказал Агрба.Также он добавил, что необходимо формирование у молодежи позитивной установки на соблюдение правил дорожного движения – использование ремней безопасности, недопущение управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/natsionalnoy-problemoy-nazval-bzhaniya-situatsiyu-na-dorogakh-v-gagre-i-gudaute-1036649965.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210306/MVD-Abkhazii-zapustilo-gosproekt-avtofiksatsii-narusheniy-PDD-1031960331.html

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