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Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации с ДТП в республике
Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации с ДТП в республике
Координационное совещание правоохранительных органов о результатах уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнении законодательства по... 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T13:48+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начальник Государственной автомобильной инспекции Батал Агрба на координационном совещании правоохранительных органов Абхазии рассказал о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями.По его словам, ситуация со смертностью на дорогах страны, несмотря на значительное уменьшение летальных случаев за отчетный период 2021 года в сравнении с прошлым годом, продолжает оставаться сложной. "За 11 месяцев 2021 года отмечено уменьшение количества смертей и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в 2020 году погибло 52 и ранено 255 человек, в 2021 году за этот же период погибло 36 и ранено 218 человек, что на 16 смертей и 37 раненых меньше", – подчеркнул он.За 11 месяцев 2021 года силами ГАИ республики было проведено значительное количество различных мероприятий, в том числе профилактические рейды, которые позволили повысить эффективность контроля на дорогах.Личный состав Госавтоинспекции МВД состоит из 223 человек, он укомплектован на 62%, также отмечается отток кадров, связанный со сложностью и напряженностью выполнения поставленных задач, низкой заработной платы, тем не менее работа Госавтоинспекции выполняется в полном объеме, подчеркнул начальник ГАИ. "Административная практика в области фиксации и профилактики дорожно-транспортных нарушений с применением системы фото- и видеофиксации, зарекомендовавшей себя как наиболее эффективная в Абхазии и в общемировой практике, к сожалению, не нашла необходимого развития в Абхазии, в том числе из-за отсутствия полноценного финансирования необходимой технической оснащенности", – объяснил Агрба.Он отметил важность формирования нового центра МВД Абхазии по осуществлению всестороннего, круглосуточного мониторинга общественной безопасности и ситуации на дорогах."Предлагаем выйти с законодательной инициативой в Народное Собрание о необходимости внесения изменений в действующее административное законодательство, а именно в статью 119 кодекса об административных правонарушений с целью разграничения состояния от наркотического, от алкогольного опьянения для ужесточения ответственности, связанной с наркотическим опьянением и применения санкции в отношение водителей в виде ареста на 15 суток и лишения водительских прав до полного излечения лиц, страдающих синдромом зависимости", – сказал Агрба.Также он добавил, что необходимо формирование у молодежи позитивной установки на соблюдение правил дорожного движения – использование ремней безопасности, недопущение управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/natsionalnoy-problemoy-nazval-bzhaniya-situatsiyu-na-dorogakh-v-gagre-i-gudaute-1036649965.html
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Начальник ГАИ Абхазии рассказал о ситуации с ДТП в республике

13:48 28.12.2021 (обновлено: 14:57 28.12.2021)
© SputnikКоординационное совещание правоохранительных органов
Координационное совещание правоохранительных органов - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
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Координационное совещание правоохранительных органов о результатах уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнении законодательства по выявлению и предупреждению преступлений коррупционной направленности состоялось во вторник, 28 декабря.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начальник Государственной автомобильной инспекции Батал Агрба на координационном совещании правоохранительных органов Абхазии рассказал о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями.
По его словам, ситуация со смертностью на дорогах страны, несмотря на значительное уменьшение летальных случаев за отчетный период 2021 года в сравнении с прошлым годом, продолжает оставаться сложной.
"За 11 месяцев 2021 года отмечено уменьшение количества смертей и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в 2020 году погибло 52 и ранено 255 человек, в 2021 году за этот же период погибло 36 и ранено 218 человек, что на 16 смертей и 37 раненых меньше", – подчеркнул он.
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За 11 месяцев 2021 года силами ГАИ республики было проведено значительное количество различных мероприятий, в том числе профилактические рейды, которые позволили повысить эффективность контроля на дорогах.

"В ходе рейдов было выявлено 86 тысяч 814 нарушений против 43 тысяч 508 нарушений правил дорожного движения за аналогичный период прошлого года. Работа в этом направлении будет активно продолжена. Общая протяженность дорог Республики Абхазия –1989 километров, из них 200 километров составляет республиканская трасса. На регистрационном учете состоит 67 тысяч автотранспортных средств, растущие при этом темпы автомобилизации Абхазии приводит к росту потенциала ДТП", – сказал Батал Агрба.

Личный состав Госавтоинспекции МВД состоит из 223 человек, он укомплектован на 62%, также отмечается отток кадров, связанный со сложностью и напряженностью выполнения поставленных задач, низкой заработной платы, тем не менее работа Госавтоинспекции выполняется в полном объеме, подчеркнул начальник ГАИ.
"Административная практика в области фиксации и профилактики дорожно-транспортных нарушений с применением системы фото- и видеофиксации, зарекомендовавшей себя как наиболее эффективная в Абхазии и в общемировой практике, к сожалению, не нашла необходимого развития в Абхазии, в том числе из-за отсутствия полноценного финансирования необходимой технической оснащенности", – объяснил Агрба.
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Он отметил важность формирования нового центра МВД Абхазии по осуществлению всестороннего, круглосуточного мониторинга общественной безопасности и ситуации на дорогах.
"Предлагаем выйти с законодательной инициативой в Народное Собрание о необходимости внесения изменений в действующее административное законодательство, а именно в статью 119 кодекса об административных правонарушений с целью разграничения состояния от наркотического, от алкогольного опьянения для ужесточения ответственности, связанной с наркотическим опьянением и применения санкции в отношение водителей в виде ареста на 15 суток и лишения водительских прав до полного излечения лиц, страдающих синдромом зависимости", – сказал Агрба.
Также он добавил, что необходимо формирование у молодежи позитивной установки на соблюдение правил дорожного движения – использование ремней безопасности, недопущение управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима.
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