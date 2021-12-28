https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-29-dekabrya-1036951566.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона и выноса относительно теплых масс воздуха с... 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T16:33+0300

2021-12-28T16:33+0300

2021-12-28T16:34+0300

в абхазии

новости

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101733/23/1017332326_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_04159737f6aff47878a7d7696a317e27.jpg

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. В среду, 29 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии