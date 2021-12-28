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Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона и выноса относительно теплых масс воздуха с... 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T16:33+0300
2021-12-28T16:33+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. В среду, 29 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 декабря
16:33 28.12.2021 (обновлено: 16:34 28.12.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона и выноса относительно теплых масс воздуха с юга.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. В среду, 29 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.