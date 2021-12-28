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Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии
Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии, сообщает Апсныпресс. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T19:24+0300
2021-12-28T19:24+0300
2021-12-28T19:32+0300
в абхазии
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии, сообщает Апсныпресс.Решение об этом принято в правительстве республики.Отмечается, что в целях надлежащего функционирования банковской системы и обеспечения банковскими услугами населения, кредитным организациям Абхазии рекомендовано работать 31 декабря 2021 года.В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14 и 22 числа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/nazvany-prazdnichnye-nerabochie-dni-v-yanvare-2022-goda-v-abkhazii-1036869030.html
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новости
Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии
19:24 28.12.2021 (обновлено: 19:32 28.12.2021) СУХУМ, 28 дек - Sputnik.
Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии, сообщает Апсныпресс
.
Решение об этом принято в правительстве республики.
Отмечается, что в целях надлежащего функционирования банковской системы и обеспечения банковскими услугами населения, кредитным организациям Абхазии рекомендовано работать 31 декабря 2021 года.
В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14 и 22 числа.