https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/pyatnitsa-31-dekabrya-obyavlena-dopolnitelnym-vykhodnym-v-abkhazii-1036956279.html

Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии

Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии, сообщает Апсныпресс. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T19:24+0300

2021-12-28T19:24+0300

2021-12-28T19:32+0300

в абхазии

новости

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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Пятница 31 декабря объявлена дополнительным выходным днем в Абхазии, сообщает Апсныпресс.Решение об этом принято в правительстве республики.Отмечается, что в целях надлежащего функционирования банковской системы и обеспечения банковскими услугами населения, кредитным организациям Абхазии рекомендовано работать 31 декабря 2021 года.В январе 2022 года нерабочими днями будут 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14 и 22 числа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/nazvany-prazdnichnye-nerabochie-dni-v-yanvare-2022-goda-v-abkhazii-1036869030.html

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