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Семен Пегов: НАТО готовит большую войну против России руками Кишинева и Киева
Семен Пегов: НАТО готовит большую войну против России руками Кишинева и Киева
Тучи над Приднестровьем сгущаются, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный корреспондент, блогер, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
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Тучи над Приднестровьем сгущаются, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный корреспондент, блогер, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. Журналист считает, что непризнанная ПМР – одна из самых вероятных и уязвимых для России точек, где в ближайшее время может вспыхнуть открытый военный конфликт. Пегов уверен, что России придется вмешаться, чтобы защитить своих граждан, проживающих на территории Приднестровья. Однако в силу многих причин это будет крайне сложный вызов для Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/kosachev-vooruzhennye-sily-rossii-vprave-zaschischat-svoikh-grazhdan-za-rubezhom-1036946283.html
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Семен Пегов: НАТО готовит большую войну против России руками Кишинева и Киева

13:12 28.12.2021 (обновлено: 14:57 28.12.2021)
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Тучи над Приднестровьем сгущаются, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный корреспондент, блогер, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.
Журналист считает, что непризнанная ПМР – одна из самых вероятных и уязвимых для России точек, где в ближайшее время может вспыхнуть открытый военный конфликт.
Пегов уверен, что России придется вмешаться, чтобы защитить своих граждан, проживающих на территории Приднестровья. Однако в силу многих причин это будет крайне сложный вызов для Москвы.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
Косачев: Вооруженные силы России вправе защищать своих граждан за рубежом
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