https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/semen-pegov-nato-gotovit-bolshuyu-voynu-protiv-rossii-rukami-kishineva-i-kieva-1036946811.html

Семен Пегов: НАТО готовит большую войну против России руками Кишинева и Киева

Семен Пегов: НАТО готовит большую войну против России руками Кишинева и Киева

Тучи над Приднестровьем сгущаются, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный корреспондент, блогер, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T13:12+0300

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Тучи над Приднестровьем сгущаются, заявил в интервью "Sputnik на русском" военный корреспондент, блогер, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. Журналист считает, что непризнанная ПМР – одна из самых вероятных и уязвимых для России точек, где в ближайшее время может вспыхнуть открытый военный конфликт. Пегов уверен, что России придется вмешаться, чтобы защитить своих граждан, проживающих на территории Приднестровья. Однако в силу многих причин это будет крайне сложный вызов для Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/kosachev-vooruzhennye-sily-rossii-vprave-zaschischat-svoikh-grazhdan-za-rubezhom-1036946283.html

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