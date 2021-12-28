https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-rossii-mozhet-poyavitsya-analog-bookingcom-1036943874.html
В России может появиться аналог Booking.com
В России может появиться аналог Booking.com
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Возможность создания в будущем российского аналога международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com есть, об... 28.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-28T11:34+0300
2021-12-28T11:34+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Возможность создания в будущем российского аналога международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com есть, об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко."Сейчас в России мы создаем новую туристическую инфраструктуру. Выводим внутренний туризм на новый уровень. Появятся сотни новых гостиниц и туристических комплексов для всесезонного отдыха во всех уголках страны. При этом, напомню, одна из национальных целей, поставленных президентом - это цифровая трансформация. И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему. Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть", – сказал Чернышенко, отвечая на соответствующий вопрос.Вице-премьер уверен, что многим гражданам такая система удобна. "В ней собраны множество гостиниц и отелей, которые можно сравнить между собой, отсортировывать по цене и категории звездности, узнавать в режиме онлайн о наличие свободных номеров на необходимые даты. Это значительно экономит время и средства туристов", – добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/direktor-turkompanii-rasskazal-o-vysokom-sprose-na-zimniy-otdykh-v-abkhazii-1036942088.html
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россия, туризм
В России может появиться аналог Booking.com
11:34 28.12.2021 (обновлено: 11:38 28.12.2021) СУХУМ, 28 дек – Sputnik.
Возможность создания в будущем российского аналога международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com есть, об этом в интервью РИА Новости
заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас в России мы создаем новую туристическую инфраструктуру. Выводим внутренний туризм на новый уровень. Появятся сотни новых гостиниц и туристических комплексов для всесезонного отдыха во всех уголках страны. При этом, напомню, одна из национальных целей, поставленных президентом - это цифровая трансформация. И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему. Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть", – сказал Чернышенко, отвечая на соответствующий вопрос.
Вице-премьер уверен, что многим гражданам такая система удобна.
"В ней собраны множество гостиниц и отелей, которые можно сравнить между собой, отсортировывать по цене и категории звездности, узнавать в режиме онлайн о наличие свободных номеров на необходимые даты. Это значительно экономит время и средства туристов", – добавил он.