https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/v-serbii-zayavili-chto-litsenziya-na-veschanie-dlya-rt-de-byla-vydana-zakonno-1036949363.html

В Сербии заявили, что лицензия на вещание для RT DE была выдана законно

В Сербии заявили, что лицензия на вещание для RT DE была выдана законно

Немецкоязычный канал RT был заблокирован на YouTube в день запуска телевещания 16 декабря. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T15:02+0300

2021-12-28T15:02+0300

2021-12-28T15:34+0300

новости

rt

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102230/68/1022306880_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_ce32fd3e37e33fb734c3e77fed9b2196.jpg

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Лицензия на вещание RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях, заявила в интервью Sputnik председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) Оливера Зекич.При этом Зекич рассказала, что споры вокруг данной лицензии ее очень удивили, поскольку выдача разрешения на вещание любого канала является "простейшим делом", если данный канал отвечает определенным условиям. Она подчеркнула, что RT DE выполнил абсолютно все условия для получения такого разрешения.Она также заявила, что "может только посмеяться" в связи с претензиями из ФРГ, где заявили о якобы получении телеканалом лицензии в обход немецкого законодательства.Зекич подчеркнула, что абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении."Я не знаю, в чем немцы увидели проблему, потому что все необходимые требования в данном случае соблюдены. Тот, кто получает лицензию в Сербии, может транслировать свой контент как на территории Республики Сербия, так и в странах ЕС. Телепрограммы, за которые отвечает компетентный орган в государстве-члене ЕС или в государстве-члене Конвенции о трансграничном телевидении, можно свободно ретранслировать на территории другого государства ЕС или государства-подписанта этой Конвенции", — объяснила она.Кроме того, эксперт отметила, что вся необходимая документация в соответствии с законодательством и подзаконными актами была подготовлена и передана в соответствующий орган, и, поскольку все условия были выполнены, юрлицу было выдано разрешение.22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.23 декабря сообщалось, что Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), но вопрос, может ли немецкоязычный канал RT DE вещать с сербской лицензией в ФРГ, проверяется регулятором страны.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/youtube-zablokiroval-novyy-kanal-rt-de-v-den-zapuska-televeschaniya-1036744657.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/MID-Rossii-udalenie-kanalov-RT-na-YouTube--ochevidnoe-proyavlenie-tsenzury-1033301353.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, rt, сми