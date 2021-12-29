https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-oppozitsii-1036963562.html

Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции

Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции

На встрече обсуждались требования, выдвинутые оппозицией на переговорах с главой государства 21 декабря. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T14:10+0300

2021-12-29T14:10+0300

2021-12-29T14:41+0300

в абхазии

политика

общество

аслан бжания

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032063127_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_9e7907c501075aa5817e158b572303cd.jpg

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с председателем "Абхазского народного движения" Адгуром Ардзинба и руководителем общественной организации "Ахьаца" Ахрой Бжания состоялась в среду, 29 декабря. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс". На встрече обсуждались вопросы переноса парламентских выборов, отставки правительства и реформа Конституции Абхазии. Эти требования выдвинула оппозиция на переговорах с президентом в день проведения несанкционированного митинга 21 декабря. По вопросу реформирования Конституции он отметил, что уже работает Конституционная комиссия, которая направит свои наработки на рассмотрение Парламента. По его словам, комиссия в том числе сформулирует предложения по принципам организации руководства исполнительной власти.21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиционных сил, переросший в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/politicheskiy-moveton-obschestvennye-deyateli-dali-otsenku-rezolyutsii-oppozitsii-1036945317.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, общество, аслан бжания, оппозиция