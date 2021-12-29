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Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции
Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции
На встрече обсуждались требования, выдвинутые оппозицией на переговорах с главой государства 21 декабря. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T14:10+0300
2021-12-29T14:10+0300
2021-12-29T14:41+0300
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аслан бжания
оппозиция
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с председателем "Абхазского народного движения" Адгуром Ардзинба и руководителем общественной организации "Ахьаца" Ахрой Бжания состоялась в среду, 29 декабря. Об этом сообщает агентство "Апсныпресс". На встрече обсуждались вопросы переноса парламентских выборов, отставки правительства и реформа Конституции Абхазии. Эти требования выдвинула оппозиция на переговорах с президентом в день проведения несанкционированного митинга 21 декабря. По вопросу реформирования Конституции он отметил, что уже работает Конституционная комиссия, которая направит свои наработки на рассмотрение Парламента. По его словам, комиссия в том числе сформулирует предложения по принципам организации руководства исполнительной власти.21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиционных сил, переросший в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/politicheskiy-moveton-obschestvennye-deyateli-dali-otsenku-rezolyutsii-oppozitsii-1036945317.html
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политика, общество, аслан бжания, оппозиция
Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции
14:10 29.12.2021 (обновлено: 14:41 29.12.2021)
На встрече обсуждались требования, выдвинутые оппозицией на переговорах с главой государства 21 декабря.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik.
Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с председателем "Абхазского народного движения" Адгуром Ардзинба и руководителем общественной организации "Ахьаца" Ахрой Бжания состоялась в среду, 29 декабря. Об этом сообщает агентство
"Апсныпресс".
На встрече обсуждались вопросы переноса парламентских выборов, отставки правительства и реформа Конституции Абхазии. Эти требования выдвинула оппозиция на переговорах с президентом в день проведения несанкционированного митинга 21 декабря.
Аслан Бжания не поддержал перенос выборов в Парламент, они должны состояться 12 марта 2022 года, а также не согласился с требованием об отставке правительства.
По вопросу реформирования Конституции он отметил, что уже работает Конституционная комиссия, которая направит свои наработки на рассмотрение Парламента. По его словам, комиссия в том числе сформулирует предложения по принципам организации руководства исполнительной власти.
21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиционных сил, переросший в акцию протеста. По итогам митингующие приняли резолюцию.