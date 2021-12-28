https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/politicheskiy-moveton-obschestvennye-deyateli-dali-otsenku-rezolyutsii-oppozitsii-1036945317.html

Политический моветон: общественные деятели дали оценку резолюции оппозиции

Политический моветон: общественные деятели дали оценку резолюции оппозиции

Sputnik собрал мнения экспертов по поводу принятой на митинге оппозиции 21 декабря резолюции. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T12:35+0300

2021-12-28T12:35+0300

2021-12-28T12:54+0300

в абхазии

мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036852760_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bd17aa5e73cb9a0e5c33f711974400f3.jpg

21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции. По его итогам участники приняли резолюцию из шести пунктов – инициация законной процедуры отстранения президента от власти, заморозка всех энергетических, имущественных и внешнеполитических инициатив президента, переход к смешанной системе выборов в Парламент, упразднение должности премьер-министра, внесение изменений в Конституцию об обязательном утверждении Парламентом членов правительства, продление полномочия действующего созыва Парламента на один год.О том, насколько правомерны требования оппозиционных сил, и возможно ли то, что ими предлагается, читайте в материале Sputnik.SputnikТребование отстранить президента от занимаемой должности требует серьезной правовой экспертизы, считает директор Центра cоциально-экономических исследований Олег Дамениа."Это, конечно, требует серьезной правовой экспертизы. Такой экспертизы у оппозиции нет, и она не обосновала свои требования. И самое главное, такие требования, такие предложения не могут вообще иметь силу, если на площади люди принимают такие решения. Такие решения требуют специальных, компетентных людей. Если президент нарушил Конституцию или какой-то закон, если у президента есть серьезные нарушения – это первое. Второе – если по состоянию здоровья не может выполнять свои полномочия. При этом, конечно, Парламент может принять решение. Но не по требованию собравшихся людей", – подчеркнул он.По мнению Дамениа, если Парламент попытается воспользоваться этой резолюцией, чтобы продлить свои полномочия, то депутаты тем самым ставят себя вне закона и Конституции."И Парламент вряд ли пойдет на это. Но если посмотреть на дееспособность Парламента, то по существу он дееспособен. Серьезных решений этот Парламент принимать не может", – уверен он.Абхазский политолог и член комиссии по конституционной реформе Астамур Тания отмечает, что в Абхазии пока что нет законной процедуры отстранения президента от власти."Ознакомившись с этими шестью пунктами, я хочу сказать, что все они требуют серьезной правовой проработки. И митинг – не самое подходящее место, где такие вопросы можно решать. Инициировать процедуру отстранения президента от власти через Парламент? К сожалению, такая процедура у нас не разработана. Хотя периодически, начиная с 2003 года, этот вопрос у нас возникает в период политических кризисов. В настоящее время этой процедуры нет. То есть предстоит разработать конституционный закон, регламентирующий эту процедуру. И в любом случае это решение будет приниматься на основании решения Конституционного суда. То есть и сама процедура достаточно длительная, то есть предстоит разработать закон, а потом уже идти по этой процедуре", – поясняет он.Вместе с тем, по словам Тания, если есть мнение, что президент принял неконституционные решения, то они могут быть отменены через Конституционный суд."То есть у нас сейчас есть механизм, который позволяет преодолевать такие моменты, связанные с нарушением Конституции", – отмечает политолог.Второй пункт резолюции – заморозка энергетических, имущественных и внешнеполитических инициатив президента, как отмечает Тания, тесно связан с первым."Исходя из того, что процедуры отстранения президента от должности не существует, связывать заморозку энергетических, имущественных и прочих проектов с этой процедурой, мне кажется не вполне логично. Мне кажется, такие спорные моменты нужно решать в ходе диалога между властью и оппозицией. Я надеюсь, такая площадка сохраняется, чтобы они встречались и обсуждали. Такие общенациональные проблемы должны решаться открыто в ходе обсуждения и на парламентских площадках, и на экспертных площадках. Диалог необходим. Много людей оппозиционную повестку разделяют, и с ними нужно разговаривать", – считает Астамур Тания.Система выборовА вот вопрос перехода к выборам по смешанной системе общественные деятели Абхазии считают, что давно назрел.По мнению журналиста и общественного деятеля Надежды Венедиктовой, такая система выборов в Парламент расширяет возможности каждого гражданина высказывать свою волю."Потому что при той системе, которая существует, мы привязаны к тем, кто живет в нашем округе. Это скажем так, не очень серьезно. А смешанная система, которая предусматривает, что вы можете голосовать по партийному списку, расширяет политическую ответственность каждого гражданина, и он может выбрать будущего депутата именно с той программой, которая соответствует устремлениям именно гражданина. В то же время это повысит и ответственность самого депутата, и лишит его возможности устраивать какие-то действия типа подкупа – по всей стране подкупить людей он не сможет. То есть эта система более взрослая, более ответственная и будет способствовать развитию Абхазии", – поясняет она.Однако тут следует учитывать, что партийная система в Абхазии на низком уровне. Венедиктова отмечает, что сегодня ни одна партия не имеет четкой программы, которая отличала бы ее от любой другой. Но им нужно дать толчок, считает она."Именно это вынудит партии вырабатывать более четкие программы, научит их подходить к этому вопросу более ответственно и интеллектуально", – добавляет журналист.Политолог Астамур Тания считает, что пока роль партий не будет повышена через передачу им соответствующих властных полномочий, они не будут полноценными участниками политического процесса. "Партии, во-первых, политическая школа, во-вторых, партийная дисциплина, общие какие-то идеи, которые представители этих партий в Парламенте должны представлять. То есть это все-таки будет способствовать, на мой взгляд, росту профессионализма Парламента. Но это естественно не одномоментно произойдет, не следует ожидать, что ввели эту систему, и следующий Парламент, прям, будет сильно отличаться в лучшую сторону. Нет, это процесс пролонгированный. Но он вызовет, я надеюсь, цепную реакцию, что политические партии будут способствовать повышению общего уровня политического", – отмечает он.Однако для перехода на смешанную систему выборов, по мнению Тания, не нужно вносить изменения в Конституцию, достаточно внести поправки в выборное законодательство, так как это более простая процедура.Упразднение премьер-министраПо мнению журналиста Надежды Венедиктовой, если упразднять должность премьер-министра, то необходимо предлагать взамен "что-то адекватное"."Вы знаете, в таком простеньком варианте – просто упразднить – это ни о чем. Можно упразднять тогда, когда взамен предлагается, кто будет выполнять тот объем ответственности управления, как премьер. Должно быть что-то адекватное предложено взамен. А когда ничего не предложено взамен – ни о чем. В такой краткой формулировке – безответственно, не серьезно как-то", – считает она.Политолог Астамур Тания же отмечает, что комиссия по Конституционной реформе уже предложила президенту упразднить должность премьер-министра, и глава государства уже одобрил это предложение."Если он их одобрил, я не вижу необходимости от него этого требовать", – добавил он.Ответственность ПарламентаВопрос утверждения Парламентом членов правительства, по мнению Надежды Венедиктовой, давно назрел."Это нормальное распределение ответственности между исполнительной и законодательной властью. Не только исполнительная власть должна отвечать за назначения, и Парламент тоже должен нести свою долю ответственности. И потом, это исключает многие волюнтаристские моменты, что вот президент захотел и назначил человека, который не готов к этой должности. То есть, мне кажется, это тоже назревшее решение, и давно пора бы к нему перейти. Мировая практика показывает, что это намного более оптимальный вариант назначения", – поясняет она.Продление полномочий ПарламентаПродление полномочий Парламента и перенос депутатских выборов может стабилизировать внутриполитическую обстановку, но в то же время это политический моветон, считает журналист Инал Хашиг."Уже утверждена дата парламентских выборов, и перенос выборов происходит обычно в государствах, неустойчивых в своем развитии. Понятно, что у нас есть прецеденты. Те же президентские выборы были перенесены в 2019 году из-за болезни Аслана Бжания. В этом плане за счет этого переноса тогда удалось в какой-то мере стабилизировать политическую ситуацию. В реальности же, в нормально развивающейся стране, подобного рода переносы не приветствуется", – отмечает он.По его мнению, продление полномочий Парламента оппозиция может связывать с переходом на смешанную систему выборов, однако этот вопрос ставится уже на протяжении последних 10 лет и никак не решается.По мнению журналиста, если обе конфликтующие стороны действительно хотят стабилизировать ситуацию в стране ради будущего государства, то они придут к консенсусу."Я думаю, этот Парламент стал бы намного работоспособным, чем сейчас. Сейчас ни одно решение в Парламенте не может пройти в силу опять же этой внутриполитической разрозненности. Мне кажется, сейчас было бы хорошо, если стороны смогли бы договориться, потому что иначе этот кризис будет бесконечным. Нужно сделать так, чтобы обе стороны чувствовали удовлетворение от этих договоренностей", – добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/nizkiy-start-pokhozhe-chto-vybory-v-parlament-abkhazii-uzhe-nachalis-1036940782.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zhurnalist-khashig-prokommentiroval-rezolyutsiyu-oppozitsii-abkhazii-1036915544.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/abkhazskoe-televidenie-opublikovalo-video-pervoy-vstrechi-bzhaniya-s-delegatami-oppozitsii-1036863370.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/venediktova-o-smeshannoy-sisteme-vyborov-v-abkhazii-rasshirit-politicheskuyu-otvetstvennost--1036883807.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/Politicheskiy-gid-osobennosti-partiynoy-sistemy-Abkhazii--1033330264.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/akaba-ob-uprazdnenii-dolzhnosti-premera-ministra-v-abkhazii-ne-vizhu-v-etom-smysla---1036920892.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/dameniya-o-trebovanii-oppozitsii-otstranit-prezidenta-cherez-parlament-vne-zakona-1036897324.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение