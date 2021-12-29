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Бжания назвал сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии
Бжания назвал сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии
В среду, 29 декабря, президент Абхазии Аслан Бжания дает пресс-конференцию по итогам 2021 года. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
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2021-12-29T17:19+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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аслан бжания
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что с начала пандемии коронавируса на борьбу с ним было потрачено 900 миллионов рублей. По его словам, эта сумма была потрачена на приобретение медикаментов, расходных материалов, техники, оснащение лабораторий и другие цели для борьбы с заболеванием.Бжания отметил, что проблема пандемии остается наиболее актуальной в стране. По состоянию на 28 декабря, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 37690. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/novuyu-partiyu-vaktsiny-sputnik-layt-dostavili-v-abkhaziyu-1036961800.html
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экономика, общество, аслан бжания, мировая пандемия коронавируса covid-19

Бжания назвал сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии

16:50 29.12.2021 (обновлено: 17:19 29.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания на пресс-конференции
Аслан Бжания на пресс-конференции - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В среду, 29 декабря, президент Абхазии Аслан Бжания дает пресс-конференцию по итогам 2021 года.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что с начала пандемии коронавируса на борьбу с ним было потрачено 900 миллионов рублей.
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По его словам, эта сумма была потрачена на приобретение медикаментов, расходных материалов, техники, оснащение лабораторий и другие цели для борьбы с заболеванием.
Бжания отметил, что проблема пандемии остается наиболее актуальной в стране.

"Хочу поблагодарить наших медиков за труд, думаю, сегодня ситуация находится в норме. Хочу подчеркнуть, что большинство людей соблюдает ограничительные меры, но большое количество игнорирует их. Это очень расстраивает медиков и ухудшает эпидситуацию. Медики тоже устали, они изношены. Мы решаем эту проблему", – добавил глава государства.

По состоянию на 28 декабря, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 37690. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.
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