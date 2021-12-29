https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bzhaniya-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-koronavirusom-s-nachala-pandemii-1036966891.html

Бжания назвал сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии

Бжания назвал сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии

В среду, 29 декабря, президент Абхазии Аслан Бжания дает пресс-конференцию по итогам 2021 года. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T16:50+0300

2021-12-29T16:50+0300

2021-12-29T17:19+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

экономика

общество

аслан бжания

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что с начала пандемии коронавируса на борьбу с ним было потрачено 900 миллионов рублей. По его словам, эта сумма была потрачена на приобретение медикаментов, расходных материалов, техники, оснащение лабораторий и другие цели для борьбы с заболеванием.Бжания отметил, что проблема пандемии остается наиболее актуальной в стране. По состоянию на 28 декабря, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 37690. Зарегистрировано 555 летальных случаев. Выздоровели 30067 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/novuyu-partiyu-vaktsiny-sputnik-layt-dostavili-v-abkhaziyu-1036961800.html

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экономика, общество, аслан бжания, мировая пандемия коронавируса covid-19