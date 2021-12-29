https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/novuyu-partiyu-vaktsiny-sputnik-layt-dostavili-v-abkhaziyu-1036961800.html

Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию

Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию

Российский препарат хранится на складе Министерства здравоохранения Абхазии. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T12:35+0300

2021-12-29T12:35+0300

2021-12-29T13:14+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. В Абхазию доставили 1500 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает Министерство здравоохранения республики. Отмечается, что препарат закупил Минздрав. Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе ведомства. Жители Абхазии могут пройти вакцинацию от коронавируса и в праздничные выходные дни: 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января.По состоянию на 23 декабря, по данным Минздрава, всего от коронавируса в Абхазии привиты 14 378 человек.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html

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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии