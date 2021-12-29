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Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию
Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию
Российский препарат хранится на складе Министерства здравоохранения Абхазии. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T12:35+0300
2021-12-29T13:14+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. В Абхазию доставили 1500 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает Министерство здравоохранения республики. Отмечается, что препарат закупил Минздрав. Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе ведомства. Жители Абхазии могут пройти вакцинацию от коронавируса и в праздничные выходные дни: 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января.По состоянию на 23 декабря, по данным Минздрава, всего от коронавируса в Абхазии привиты 14 378 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bolee-7500-chelovek-poluchili-qr-kody-o-vaktsinatsii-v-abkhazii-1036653025.html
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии

Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию

12:35 29.12.2021 (обновлено: 13:14 29.12.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19 в Екатеринбурге
Вакцинация от Covid-19 в Екатеринбурге - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Российский препарат хранится на складе Министерства здравоохранения Абхазии.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. В Абхазию доставили 1500 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает Министерство здравоохранения республики.
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Отмечается, что препарат закупил Минздрав. Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе ведомства.
С 30 декабря все желающие пройти ревакцинацию "Спутником Лайт" могут обращаться в прививочные пункты.
Жители Абхазии могут пройти вакцинацию от коронавируса и в праздничные выходные дни: 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января.
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По состоянию на 23 декабря, по данным Минздрава, всего от коронавируса в Абхазии привиты 14 378 человек.
В Абхазии
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