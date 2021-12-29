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Дело в отношении экс-руководства Республиканской больницы передано в суд
Дело в отношении экс-руководства Республиканской больницы передано в суд
Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии завершило расследование уголовного дела в отношении главврача Республиканской больницы Апполона... 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T14:48+0300
2021-12-29T14:54+0300
в абхазии
общество
абхазия
генеральная прокуратура абхазии
здравоохранение
республиканская больница
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Дело в отношении главврача Республиканской больницы Апполона Гургулия, его заместителя Георгия Воуба и штатного сотрудника медучреждения Аслана Цкуа передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.Фигурантом дела также проходит бывший сотрудник Республиканской больницы Аслан Цкуа, который с целью оказания содействия в совершении преступления зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.По данным следствия, Воуба, подстрекая путем уговоров, склонил Гургулия организовать оказание платных медицинских услуг – лабораторных исследований в нарушение закона "О здравоохранении", согласно которому граждане Абхазии имеют право на получение бесплатной медицинской помощи.Оказание платных медуслуг осуществлялось в Республиканской больнице с использованием штатных сотрудников и оборудования Блока № 2 клинико - диагностической лаборатории больницы. В Генпрокуратуре отмечают, что в период времени с 1 июля 2019 года по 21 января 2020 года с использованием государственного лабораторного оборудования врачами-лаборантами Блока №2 было произведено лабораторных исследований 788 пациентам. Доход от этой деятельности составил 997 647 рублей, что причинило ущерб престижу государственного медучреждения. Кроме того, были причинены тяжкие последствия, выразившиеся в амортизации государственного оборудования на сумму 435 000 рублей и выплачена заработная плата врачам-лаборантам на общую сумму 217 582 рубля.По данным следствия, Гургулия и Воуба также осуществили хищение реагентов, реактивов и расходных материалов в особо крупном размере путем присвоения и растраты, всего на сумму 938 484,48 рублей.Материалы уголовного дела составили более 14 томов. Обвиняемые свою вину не признали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210423/Georgiya-Vouba-otstranili-ot-zanimaemoy-dolzhnosti--1032284407.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210402/Glavvrach-Respublikanskoy-bolnitsy-otstranen-ot-zanimaemoy-dolzhnosti-1032145549.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210224/Rukovodstvo-Respublikanskoy-bolnitsy-vystupilo-s-obrascheniem-k-obschestvennosti-1031900439.html
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общество, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, здравоохранение, республиканская больница

Дело в отношении экс-руководства Республиканской больницы передано в суд

14:48 29.12.2021 (обновлено: 14:54 29.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукГенеральная прокуратура республики Абхазия
Генеральная прокуратура республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии завершило расследование уголовного дела в отношении главврача Республиканской больницы Апполона Гургулия, его заместителя Георгия Воуба и штатного сотрудника медучреждения Аслана Цкуа.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Дело в отношении главврача Республиканской больницы Апполона Гургулия, его заместителя Георгия Воуба и штатного сотрудника медучреждения Аслана Цкуа передано в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Республиканская больница - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2021
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Георгия Воуба отстранили от должности замглавврача Республиканской больницы
23 апреля, 15:45
Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.
Фигурантом дела также проходит бывший сотрудник Республиканской больницы Аслан Цкуа, который с целью оказания содействия в совершении преступления зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.
По данным следствия, Воуба, подстрекая путем уговоров, склонил Гургулия организовать оказание платных медицинских услуг – лабораторных исследований в нарушение закона "О здравоохранении", согласно которому граждане Абхазии имеют право на получение бесплатной медицинской помощи.
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Главврач Республиканской больницы отстранен от занимаемой должности
2 апреля, 20:13
Оказание платных медуслуг осуществлялось в Республиканской больнице с использованием штатных сотрудников и оборудования Блока № 2 клинико - диагностической лаборатории больницы.
В Генпрокуратуре отмечают, что в период времени с 1 июля 2019 года по 21 января 2020 года с использованием государственного лабораторного оборудования врачами-лаборантами Блока №2 было произведено лабораторных исследований 788 пациентам.
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24 февраля, 21:29
Доход от этой деятельности составил 997 647 рублей, что причинило ущерб престижу государственного медучреждения. Кроме того, были причинены тяжкие последствия, выразившиеся в амортизации государственного оборудования на сумму 435 000 рублей и выплачена заработная плата врачам-лаборантам на общую сумму 217 582 рубля.
По данным следствия, Гургулия и Воуба также осуществили хищение реагентов, реактивов и расходных материалов в особо крупном размере путем присвоения и растраты, всего на сумму 938 484,48 рублей.
Материалы уголовного дела составили более 14 томов. Обвиняемые свою вину не признали.
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