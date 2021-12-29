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Глава СУЭС обратился к жителям Сухума с просьбой экономить электроэнергию
Глава СУЭС обратился к жителям Сухума с просьбой экономить электроэнергию
Из России в Абхазию с 21 декабря осуществляется переток электроэнергии до 31 марта 2022 года. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T10:15+0300
2021-12-29T10:56+0300
в абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Директор Сухумского управления электросетями (СУЭС) Тимур Джинджолия убедительно просит абонентов экономить электроэнергию, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без света. Об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению."Очень много аварий, локальных возгораний, отключений, помимо тех, которые производятся в связи с ограничениями из-за перегрузок. Произошел очень резкий, большой рост нагрузок, что приводит к постоянным поломкам и неисправностям. Замучались наши люди, замучалось население, тревожная ситуация на сегодняшний день. Знаем, что большое количество майнинг-аппаратов стоит у людей в домах - по две, по три штуки. Суммарно это нам приносит очень большой урон, потому что их очень много", – отметил Джинджолия. Глава СУЭС обратился к владельцам оборудования для майнинга, отключить его хотя бы в предновогодние дни. Он подчеркнул, что энергетики работают в авральном режиме уже давно."Бывает, что нам приходится переводить подстанции, или целые районы, с одного питания на другое. Это все связано с тем, чтобы обеспечить людей светом, хотя бы каким-нибудь, мы уже о качестве сегодня не говорим, просто о наличии света. Подстанции, на которых был проведен капитальный ремонт, установлено новое оборудование, трансформаторы – они у нас сегодня плавятся, они горят. В день происходят по два, по три возгорания, на которые мы должны реагировать и исправлять ситуацию. Силы уже на исходе", – отметил руководитель СУЭС. Абхазия с ночи 21 декабря получает в полном объеме переток электроэнергии из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/v-abkhazii-otmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-1036853960.html
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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум

Глава СУЭС обратился к жителям Сухума с просьбой экономить электроэнергию

10:15 29.12.2021 (обновлено: 10:56 29.12.2021)
© Sputnik / Адгур Авидзба Здание СУЭС
Здание СУЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Адгур Авидзба
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Из России в Абхазию с 21 декабря осуществляется переток электроэнергии до 31 марта 2022 года.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Директор Сухумского управления электросетями (СУЭС) Тимур Джинджолия убедительно просит абонентов экономить электроэнергию, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без света. Об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению.
ЛЭП Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
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21 декабря, 15:05
"Очень много аварий, локальных возгораний, отключений, помимо тех, которые производятся в связи с ограничениями из-за перегрузок. Произошел очень резкий, большой рост нагрузок, что приводит к постоянным поломкам и неисправностям. Замучались наши люди, замучалось население, тревожная ситуация на сегодняшний день. Знаем, что большое количество майнинг-аппаратов стоит у людей в домах - по две, по три штуки. Суммарно это нам приносит очень большой урон, потому что их очень много", – отметил Джинджолия.
Глава СУЭС обратился к владельцам оборудования для майнинга, отключить его хотя бы в предновогодние дни.

"Хочу обратиться к тем людям. Если есть какая-то толика совести, дайте людям встретить Новый год, отключите эти машинки, дайте людям хотя бы подготовиться к Новому году, и дайте нам тоже спокойно войти в новый год. Не думайте, что я в чем-то сгущаю краски. Абсолютно нет. Я, наверное, не все говорю о той ситуации, которая сегодня сложилась, но если не будет встречного понимания и движения со стороны наших абонентов, населения города, то Новый год мы пройти не сможем. Люди останутся без света", – сказал Джинджолия.

Он подчеркнул, что энергетики работают в авральном режиме уже давно.
"Бывает, что нам приходится переводить подстанции, или целые районы, с одного питания на другое. Это все связано с тем, чтобы обеспечить людей светом, хотя бы каким-нибудь, мы уже о качестве сегодня не говорим, просто о наличии света. Подстанции, на которых был проведен капитальный ремонт, установлено новое оборудование, трансформаторы – они у нас сегодня плавятся, они горят. В день происходят по два, по три возгорания, на которые мы должны реагировать и исправлять ситуацию. Силы уже на исходе", – отметил руководитель СУЭС.
Абхазия с ночи 21 декабря получает в полном объеме переток электроэнергии из России.
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