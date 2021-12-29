https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/glava-sues-obratilsya-k-zhitelyam-sukhuma-s-prosboy-ekonomit-elektroenergiyu-1036959974.html

Глава СУЭС обратился к жителям Сухума с просьбой экономить электроэнергию

Глава СУЭС обратился к жителям Сухума с просьбой экономить электроэнергию

Из России в Абхазию с 21 декабря осуществляется переток электроэнергии до 31 марта 2022 года. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T10:15+0300

2021-12-29T10:15+0300

2021-12-29T10:56+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

сухум

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Директор Сухумского управления электросетями (СУЭС) Тимур Джинджолия убедительно просит абонентов экономить электроэнергию, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без света. Об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению."Очень много аварий, локальных возгораний, отключений, помимо тех, которые производятся в связи с ограничениями из-за перегрузок. Произошел очень резкий, большой рост нагрузок, что приводит к постоянным поломкам и неисправностям. Замучались наши люди, замучалось население, тревожная ситуация на сегодняшний день. Знаем, что большое количество майнинг-аппаратов стоит у людей в домах - по две, по три штуки. Суммарно это нам приносит очень большой урон, потому что их очень много", – отметил Джинджолия. Глава СУЭС обратился к владельцам оборудования для майнинга, отключить его хотя бы в предновогодние дни. Он подчеркнул, что энергетики работают в авральном режиме уже давно."Бывает, что нам приходится переводить подстанции, или целые районы, с одного питания на другое. Это все связано с тем, чтобы обеспечить людей светом, хотя бы каким-нибудь, мы уже о качестве сегодня не говорим, просто о наличии света. Подстанции, на которых был проведен капитальный ремонт, установлено новое оборудование, трансформаторы – они у нас сегодня плавятся, они горят. В день происходят по два, по три возгорания, на которые мы должны реагировать и исправлять ситуацию. Силы уже на исходе", – отметил руководитель СУЭС. Абхазия с ночи 21 декабря получает в полном объеме переток электроэнергии из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/v-abkhazii-otmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-1036853960.html

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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум