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Избран председатель ЦИК Абхазии
Избран председатель ЦИК Абхазии
ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T18:17+0300
2021-12-29T18:17+0300
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии избран Дмитрий Маршан, об этом сообщает агентство "Апсныпресс". Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.Парламентские выборы назначены на 12 марта 2022 года. ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. Парламент избрал восемь членов комиссии: Омар Смыр, Наталья Кварацхелия, Лаша Шамба, Инна Кварчия, Роман Герия, Алиас Брандзия, Вячеслав Квеквескири, Астамур Ашуба.Президент Абхазии Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК: Адгур Ашуба, Саида Бутба, Димитрий Маршан, Астамур Пачалия, Инал Хишба, Ануш Ходжикян, Омари Шат-ипа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/glava-tsik-abkhazii-podvel-itogi-pyati-let-raboty-1036851095.html
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политика, общество, абхазия, цик абхазии

Избран председатель ЦИК Абхазии

18:17 29.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукРегистрация инициативных групп в ЦИК
Регистрация инициативных групп в ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии избран Дмитрий Маршан, об этом сообщает агентство "Апсныпресс".
Заместителем председателя избран Вячеслав Квеквескири, секретарем ЦИК - Ануш Ходжикян.
Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Подведение итогов выборов - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
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Глава ЦИК: в Абхазии должен быть закон об избирательных правах
21 декабря, 13:50
Парламентские выборы назначены на 12 марта 2022 года. ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом.
Парламент избрал восемь членов комиссии: Омар Смыр, Наталья Кварацхелия, Лаша Шамба, Инна Кварчия, Роман Герия, Алиас Брандзия, Вячеслав Квеквескири, Астамур Ашуба.
Президент Абхазии Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК: Адгур Ашуба, Саида Бутба, Димитрий Маршан, Астамур Пачалия, Инал Хишба, Ануш Ходжикян, Омари Шат-ипа.
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