https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/izbran-predsedatel-tsik-abkhazii-1036968794.html

Избран председатель ЦИК Абхазии

Избран председатель ЦИК Абхазии

ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T18:17+0300

2021-12-29T18:17+0300

2021-12-29T18:17+0300

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии избран Дмитрий Маршан, об этом сообщает агентство "Апсныпресс". Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.Парламентские выборы назначены на 12 марта 2022 года. ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. Парламент избрал восемь членов комиссии: Омар Смыр, Наталья Кварацхелия, Лаша Шамба, Инна Кварчия, Роман Герия, Алиас Брандзия, Вячеслав Квеквескири, Астамур Ашуба.Президент Абхазии Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК: Адгур Ашуба, Саида Бутба, Димитрий Маршан, Астамур Пачалия, Инал Хишба, Ануш Ходжикян, Омари Шат-ипа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/glava-tsik-abkhazii-podvel-itogi-pyati-let-raboty-1036851095.html

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