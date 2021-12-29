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Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году
Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году
В этом году Абхазия уже к концу августа израсходовала предназначенное ей и проданное беспошлинно количество топлива. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Россия утвердила индикативные балансы беспошлинных поставок топлива в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению, Киргизию и Казахстан в 2022 году. Материалы опубликованы на сайте Минэнерго. Согласно документу, в Абхазию в 2022 году беспошлинно поставят: В Южную Осетию планируется направить в 2022 году 8 тыс. тонн бензина с октановым числом менее 95, 1,1 тыс. тонн дизеля и 2,7 тыс. тонн нефтяного битума.В сентябре стало известно, что России и Абхазия подписали протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из РФ без взимания вывозных таможенных пошлин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-dogovorilas-ob-uvelichenii-kvoty-na-postavku-topliva-bez-poshlin-iz-Rossii-1033255698.html
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экономика, россия, абхазия, бензин, топливо

Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году

15:45 29.12.2021 (обновлено: 16:14 29.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПовышение цен на бензин
Повышение цен на бензин - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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В этом году Абхазия уже к концу августа израсходовала предназначенное ей и проданное беспошлинно количество топлива.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Россия утвердила индикативные балансы беспошлинных поставок топлива в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению, Киргизию и Казахстан в 2022 году. Материалы опубликованы на сайте Минэнерго.
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Согласно документу, в Абхазию в 2022 году беспошлинно поставят:
бензин автомобильный с октановым числом менее 95 – 46 тыс. тонн;
бензин автомобильный с октановым числом 95 или более, но менее 98 – 13 тыс. тонн;
дизельное топливо – 20 тыс. тонн;
битум нефтяной – 7 тыс. тонн.
В Южную Осетию планируется направить в 2022 году 8 тыс. тонн бензина с октановым числом менее 95, 1,1 тыс. тонн дизеля и 2,7 тыс. тонн нефтяного битума.

В сентябре стало известно, что России и Абхазия подписали протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из РФ без взимания вывозных таможенных пошлин.
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