https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/nazvany-obemy-besposhlinnykh-postavok-topliva-iz-rossii-v-abkhaziyu-v-2022-godu-1036965110.html

Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году

Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году

В этом году Абхазия уже к концу августа израсходовала предназначенное ей и проданное беспошлинно количество топлива. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T15:45+0300

2021-12-29T15:45+0300

2021-12-29T16:14+0300

в абхазии

экономика

россия

абхазия

бензин

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102427/16/1024271683_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_b9584cf580639b064c4e7349cd10ff12.jpg

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Россия утвердила индикативные балансы беспошлинных поставок топлива в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению, Киргизию и Казахстан в 2022 году. Материалы опубликованы на сайте Минэнерго. Согласно документу, в Абхазию в 2022 году беспошлинно поставят: В Южную Осетию планируется направить в 2022 году 8 тыс. тонн бензина с октановым числом менее 95, 1,1 тыс. тонн дизеля и 2,7 тыс. тонн нефтяного битума.В сентябре стало известно, что России и Абхазия подписали протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из РФ без взимания вывозных таможенных пошлин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-dogovorilas-ob-uvelichenii-kvoty-na-postavku-topliva-bez-poshlin-iz-Rossii-1033255698.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, россия, абхазия, бензин, топливо