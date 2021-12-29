https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/nazvany-obemy-besposhlinnykh-postavok-topliva-iz-rossii-v-abkhaziyu-v-2022-godu-1036965110.html
Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году
Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году
В этом году Абхазия уже к концу августа израсходовала предназначенное ей и проданное беспошлинно количество топлива. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T15:45+0300
2021-12-29T15:45+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Россия утвердила индикативные балансы беспошлинных поставок топлива в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению, Киргизию и Казахстан в 2022 году. Материалы опубликованы на сайте Минэнерго. Согласно документу, в Абхазию в 2022 году беспошлинно поставят: В Южную Осетию планируется направить в 2022 году 8 тыс. тонн бензина с октановым числом менее 95, 1,1 тыс. тонн дизеля и 2,7 тыс. тонн нефтяного битума.В сентябре стало известно, что России и Абхазия подписали протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из РФ без взимания вывозных таможенных пошлин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-dogovorilas-ob-uvelichenii-kvoty-na-postavku-topliva-bez-poshlin-iz-Rossii-1033255698.html
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экономика, россия, абхазия, бензин, топливо
Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году
15:45 29.12.2021 (обновлено: 16:14 29.12.2021)
В этом году Абхазия уже к концу августа израсходовала предназначенное ей и проданное беспошлинно количество топлива.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik.
Россия утвердила индикативные балансы беспошлинных поставок топлива в Абхазию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению, Киргизию и Казахстан в 2022 году. Материалы опубликованы на сайте
Минэнерго.
Согласно документу, в Абхазию в 2022 году беспошлинно поставят:
бензин автомобильный с октановым числом менее 95 – 46 тыс. тонн;
бензин автомобильный с октановым числом 95 или более, но менее 98 – 13 тыс. тонн;
дизельное топливо – 20 тыс. тонн;
битум нефтяной – 7 тыс. тонн.
В Южную Осетию планируется направить в 2022 году 8 тыс. тонн бензина с октановым числом менее 95, 1,1 тыс. тонн дизеля и 2,7 тыс. тонн нефтяного битума.
В сентябре стало известно, что России и Абхазия подписали протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из РФ без взимания вывозных таможенных пошлин.